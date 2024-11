Danielle e il tifo di Pesaro, dove può arrivare a X Factor?

Pesaro, 9 novembre 2024 - Continua a fare effetto la voce dal timbro particolarissimo di Danielle ai Live di X Factor dove, giovedì sera, si è tenuta la terza serata a tema dance. Con "Salirò" di Daniele Silvestri, il cantante pesarese ha fatto ancora una volta discutere i giudici mettendo in risalto la difficoltà di trovare della musica da discoteca italiana.

Il primo ad aver preso la parola è stato Jake la Furia, il quale subito ha spiegato nel suo giudizio ci siano due aspetti: “Apprezzo molto il tributo che hai voluto rendere a questa canzone - ha detto il rapper - ma secondo me in alcuni punti hai fatto un po' fatica. Però questa è una cosa mia, non deve essere un tuo problema. Sei lungimirante per quello che può essere il tuo futuro”.

Con un Danielle emozionatissimo, a seguire ha preso la parola Paola Iezzi, la quale ha sostenuto che il pesarese fosse un artista a 360° e che avrebbe fatto strada, affermando che il repertorio dance italiano è molto ristretto e complimentandosi per la scelta coraggiosa del suo giudice, Manuel Agnelli.

Anche per Achille Lauro la scelta è stata azzeccata ma con un appunto nei confronti di Danielle: “Voglio darti un consiglio - ha detto Lauro -. Non guardarti troppo intorno, perché il pubblico e le telecamere sono davanti a te. So che questa esperienza è come un sogno lucido, ma bisogna anche fare attenzione. In ogni caso, al di là della performance, questo ragazzo ha una voce spettacolare, tipica dei grandi cantautori”.

Alla fine, ha preso la parola il "patron" di Danielle, il frontman degli Afterhours Agnelli: "Avere un carattere come il suo, a livello vocale, è fondamentale per essere riconosciuto fuori di qui. Specifichiamo, poi, che Danielle è l’unico italiano, che canta italiano, qui in Italia. Questo va tenuto tanto a mente”.

Purtroppo, nel corso della puntata, Danielle è finito al ballottaggio assieme alla cantante di Jake la Furia, EL MA, però con la canzone di Ivan Graziani “Lugano addio”, cavallo di battaglia del pesarese, è alla fine risultato il preferito dal pubblico, trovando la salvezza al TILT.

Gli albori di Danielle

Insomma, ne è passato di tempo da quando abbiamo potuto vedere Danielle la prima volta salire sul palco di X Factor, dove si era presentato come un giovane amante della vita e della tranquillità, che viveva coni suoi amici nelle colline pesaresi, a Mombaroccio, in un casolare. Rimane tutt’ora iconica e quasi lapidaria la frase che Achille Lauro pronunciò, quasi come un indovino: "La musica può nascere anche in mezzo alle patate ed ai ravanelli”.