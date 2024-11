La dedica dolcissima di Pecco Bagnaia per il compleanno della moglie Domizia

Pesaro, 9 novembre 2024 - "To my marvelous love. Happy birthday" (Al mio meraviglioso amore. Buon compleanno, ndr): dolce e innamorato Pecco Bagnaia della sua Domizia Castagnini: la dedica appare in un post con foto dove come sfondo c'è la moglie nel giorno del matrimonio. Bella, sorridente e felice. Lei è sempre al suo fianco, anche in pista. Ma nella loro vita è anche presente il loro adorato bassotto Turbo che compare in molti scatti.

Pure il fan club di Pecco in occasione del compleanno di Domizia ha condiviso su Instagram una carrellata di foto della coppia: i momenti più belli immortalati durante gli anni, da quando erano fidanzati a quando sono diventati marito e moglie. Con la dedica: "Happy birthday to our beautiful queen" (buon compleanno alla nostra bellissima regina, ndr).

Pecco Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini sono marito e moglie: l'uscita dal Duomo di Pesaro (foto Toni)

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini hanno celebrato le nozze con una cerimonia meravigliosa a Pesaro. Il pilota della Ducati e la fashion buyer si sono sposati il 20 luglio, le nozze sono state celebrate al duomo e poi una mega festa a Villa Imperiale con tanti amici vip (foto): da Valentino e Francesca Sofia Novello a Cesare Cremonini (video), da Luca Marini e la moglie Marta Vincenzi a Uccio Salucci e Pamela Severini.

In tanti hanno fatto gli auguri social alla signora Bagnaia, numerose le amiche di Domizia che hanno postato foto e dediche. Tra queste anche Francesca Sofia Novello che ha condiviso una foto tra le storie con scritto "Happy Bday Dudi" e un cuore. Condividere le foto del compleanno e gli auguri social del proprio partner è ormai diventata una consuetudine. Circa un mese fa Francesca Sofia Novello ha festeggiato 31 anni ed ha postato i dolci auguri di Valentino Rossi con tanto di foto. E in uno degli scatti era apparso un misterioso regalo firmato Cartier. Cosa avrà regalato invece Pecco alla sua Domizia?