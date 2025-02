Federica Pellegrini romantica e ironica: al ristorante stellato di Pesaro per San Faustino

Pesaro, 16 febbraio 2025 — "A Noi che ci festeggiamo a San Faustino". Sempre ironica Federica Pellegrini che passato San Valentino, festa degli innamorati, posta una foto su Instagram con il marito Matteo Giunta, allenatore pesarese, scrivendo che loro festeggiano San Faustino, protettore dei single.

Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta insieme a Pesaro per San Faustino

Uno scatto che ritrae la coppia, sempre più unita, al mare. In trasferta a Pesaro, per rendere la giornata speciale Pellegrini e Giunta hanno fatto tappa in uno dei ristoranti stellati della città: si tratta del "Nostrano" di Stefano Ciotti optando per un buon vino bianco per brindare.

La vita quotidiana documentata sui social

Proprio l’ex nuotatrice condivide spesso su Instagram momenti della sua vita quotidiana: lo scorso fine settimana aveva infatti postato una foto con il marito e la figlia Matilde durante un bagno notturno in una struttura nel verde.

Senza dimenticare lo scorso 14 febbraio, quando hanno festeggiato San Valentino con la piccola Matilde. “Il mio Valentino non è più il mio Valentino. Comunque gli ho detto che se in casa entra un altro orso gigante… divorzio, sappia telo”, aveva ironizzando la Divina, in riferimento al fatto che ormai il marito non ha occhi che per la figlia.

Nell’immagine, infatti, la piccola, che compirà 14 mesi il prossimo 3 marzo, abbracciava il mega peluche. Suo marito Matteo l’ha corretta sotto il post: “Gigante è un concetto relativo — le parole dell’allenatore di nuoto — Questo per me è solo un po’ grandicello”.

Bagno notturno per Federica Pellegrini, Matteo Giunta e la piccola Matilde (foto Instagram)

Il racconto a Verissimo

Il 26 gennaio scorso, a Verissimo, Fede aveva detto di più a Silvia Toffanin su come era nato il loro amore e come fa la vita con la piccola Matilde: “è precoce, cammina, gira in casa cadendo qualche volta (ride, ndr). Sta imparando a conoscere il mondo, è super curiosa, e queste qualità mi piacciono tantissimo. Se le piace l’acqua? A due mesi era in acqua, le piaceva molto. Quando si alza non dice ‘mamma o papà’ ma ‘bau’, perché a casa abbiamo due bulldog francesi e lei ne è innamorata”.

E su Matteo: “Più mi guardo intorno e più vedo quanto stiamo facendo un grande lavoro insieme su Matilde — aveva detto ancora —. Più mi guardo intorno più vedo che la cosa non è scontata, quando nuotavo ho dovuto dire ‘addio’ a tante persone, concentrandomi sullo sport. Matteo mi ha dato un grande mano, ha trascorso giornate intere con nostra figlia dato che non aveva atleti da allenare in quel momento. Matilde ha capito che può giocarselo come vuole. Lui è una persona completa come me, riflessiva se ha intrapreso questo percorso è perché sentiva di potersi impegnare in questa avventura. Mi stupisce che sia così presente”.