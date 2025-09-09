Filippo Magnini si prepara per ‘Ballando con le stelle’: “Pranzo alle 11,45 in modalità atleta”

Pesaro, 9 settembre 2025 - È una sorta di video-diario di Filippo Magnini, quello che compare sui social durante le prove di “Ballando con le Stelle”. Il campione di nuoto aveva già confermato di essere nella squadra del programma tv con un divertente video su Instagram girato in piscina. Durante la prima giornata di allenamenti (lunedì 8 settembre) ha iniziato ad aggiornare i follower con un selfie che lo ritrae a pranzo, alle 11,45, accompagnato dagli hashtag ‘modalità atleta’ e ‘road to Ballando’ (‘strada per Ballando’).

Filippo Magnini pronto per 'Ballando con le stelle': pranzo da atleta e prove di ballo... in piscina (foto da Instagram)

Qualche ora più tardi è la sua insegnante, Alessandra Tripoli, a postare un paio di simpatiche stories, in cui i due ironizzano sullo sforzo fisico compiuto da Magnini e sulla maglia di lui totalmente madida.

Il video-annuncio: “Milly, arrivo!”

Un paio di settimane fa, Filippo Magnini aveva postato sui social un video in cui annunciava la partecipazione al programma nella veste di aspirante ballerino. Ritratto in acqua, con cuffia e occhialini, l'ex campione simulava passi di nuoto sincronizzato e, ironicamente, diceva: “Milly, arrivo!”.

Chi è Filippo Magnini

Nato a Pesaro, Filippo Magnini è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero, quattro volte campione del mondo e vincitore di 17 medaglie d’oro ai Campionati Europei. Considerato, con Giorgio Lamberti, il miglior stileliberista italiano di sempre nelle distanze brevi. Ha rappresentato l’Italia in quattro edizioni dei Giochi Olimpici, conquistando la medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 stile libero ad Atene 2004.

Gli amori famosi

Dal 2021 è sposato con Giorgia Palmas, ex velina e conduttrice televisiva, ma sono legati dal 2018. Nel settembre 2020 è nata la loro figlia Mia. Dal 2011 al 2017 il nuotatore era stato fidanzato con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, ex concorrente di “Ballando con le Stelle”. Una turbolenta storia d’amore di gioventù, con qualche strascico. Pare infatti dai rumors nell’ambiente che la Divina abbia rinunciato alla co-conduzione di Ballando (al posto di Paolo Belli, divenuto concorrente) per non dover interagire con il suo ex. In quel ruolo infatti è subentrato Massimiliano Rosolino.

Le esperienze televisive

E’ stato inviato nel reality ‘L’isola dei famosi’. Ha co-condotto su Rai 2 insieme a Samanta Togni il programma ‘Per me’. Il format, che ha avuto diverse edizioni a partire dal 2022, è un "branded content" dedicato al benessere, allo sport e all'alimentazione. Nel corso degli anni, è stato ospite in vari programmi televisivi, come "Nei tuoi panni" su Rai 2, dove si è raccontato come ex atleta e come padre, e in passato anche a "Uno Mattina" e su La 7 Sport.

Gli altri concorrenti

Gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle Il nome di Filippo Magnini va aggiungersi agli altri concorrenti: il tennista Fabio Fognini, la presentatrice Barbara d'Urso, l’attrice Nancy Brilli, Paolo Belli (che lascia la co-conduzione per diventare concorrente), la show-girl riccionese Martina Colombari, la giornalista Francesca Fialdini, la cantante Marcella Bella, il rapper Rosa Chemical, la conduttrice riminese Andrea Delogu e il comico Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli.