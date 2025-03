Filippo Magnini, compleanno speciale per Giorgia Palmas e la dedica è davvero simpatica

Pesaro, 6 marzo 2025 – “Buon Compleanno Amore mio. Gli anni passano e io sono sempre più fortunato, anche perché non devo più mettere il giubbotto di pelle d’inverno per conquistarti, sei già mia moglie. Grazie Amore mio dolce… e comunque ti preferisco in costume da sempreeee”.

Con questa dolce e simpatica dedica su Instagram ieri il campione di nuoto pesarese Filippo Magnini ha fatto gli auguri alla sua dolce metà, la conduttrice televisiva e showgirl Giorgia Palmas.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Compleanno speciale di Giorgia Palmas

“…e sono arrivati anche i 43, baciata dai miei tre Amori e da una splendida giornata di sole. Happy birthday to me (buon compleanno a me)”, ha scritto lei, condividendo sui social con i follower dei teneri scatti a Milano col marito e con le figlie Mia, di 4 anni e Sofia (nata dal precedente matrimonio dell’ex velina con Davide Bombardini), di 16 anni.

Bellissima la torta con dedica, da parte di tutti e tre. Tanti i like e i messaggi ricevuti dalla Palmas.

Matrimonio Palmas-Magnini

Storia d'amore tra Magnini e Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono conosciuti a Milano nel 2018 e si sono sposati nel maggio 2021. Il 25 settembre del 2020 è arrivata la figlia Mia, il 12 maggio del 2021 hanno celebrato il matrimonio civile a Milano, e l’anno dopo si sono uniti con rito religioso con una grande festa sul Lago di Como.

Lo scorso maggio la coppia ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio. "12 maggio 2024: tre anni e poi verso l'infinito, amore della mia vita", ha scritto la showgirl, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni scatti delle nozze con l'ex nuotatore, che, aggiungendo l'emoticon di un altro cuore, ha commentato: "Noi". La coppia per l'occasione aveva trascorso alcuni momenti sul Lago d’Orta.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Vita quotidiana e viaggi della coppia

Spesso i due fanno anche tappa a Pesaro, città natale di lui. Il campione ha iniziato la carriera qui, come mistista e ranista, tuttavia dopo il trasferimento a Torino (2001) si è specializzato nello stile libero, distinguendosi perlopiù nelle brevi distanze.

Tanti i viaggi insieme, tra gite fuori porta e location da sogno, tutti e quattro insieme. Condividono spesso con la platea di fan virtuali, a colpi di post, storie e reels, i momenti più belli di momenti quotidiani e vacanze. Al mare, in montagna, al lago, a Pesaro, a Parigi per le Olimpiadi, ma anche vicino casa per il doposcuola della bimba.