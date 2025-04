Filippo Magnini e Giorgia Palmas tornano bambini a Disneyland Paris

Pesaro, 26 aprile 2025 – Dalle spiagge italiane della Sardegna al regno della fantasia a Parigi. Filippo Magnini e Giorgia Palmas continuano a raccontare la loro vacanza da sogno, che dopo la tappa in Sardegna li ha portati dritti a Disneyland Paris. Un cambio di scenario che ha il sapore della magia, tra attrazioni spettacolari, scenografie fiabesche e momenti da immortalare in famiglia.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in vacanza a Disnyland Paris con la famiglia

Tutto parte da una doppia storia Instagram, pubblicata su entrambi i profili: “Abbiamo portato i cagnolini nella loro oasi a cinque stelle - scherzano i due – perché noi partiamo e andiamo in un posto dove le parole principali sono: magia, colori, giochi, fantasia, stupore, dolci… insomma, dove andiamo secondo voi?”. E con lo sfondo del castello del parco viene rivelata la meta: “Eccoci!” scrive Giorgia Palmas.

Divertimento e magia a Disneyland Paris per Filippo Magnini e Giorgia Palmas

E così, dopo qualche giorno di relax al mare, tra sole, passeggiate sulla sabbia e tramonti in compagnia, l’ex nuotatore pesarese e l’ex velina hanno deciso di volare in Francia per regalare un'esperienza speciale alla piccola Mia. La bambina, vestita per l’occasione con un abito da principessa rosa, si è calata perfettamente nell’atmosfera del parco, tra castelli incantati e personaggi da favola.

Filippo Magnini si diverte con la figlia Mia

Non sono mancati i momenti romantici: Magnini e Palmas si sono concessi baci e abbracci sotto il celebre castello simbolo di Disneyland, scambiandosi sorrisi e tenerezze che non sono passate inosservate ai fan. Le foto condivise sui social mostrano una famiglia felice tra giostre, risate e la magia di Disneyland.

Insieme ad un gruppo di amici, la coppia si è mostrata serena e complice, alternando le classiche attrazioni a momenti di relax grazie alle passeggiate tra le vie del parco.