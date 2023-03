Francesca Marchegiani, da Fano alla tv: "BellaMa’, un sogno nato per caso"

Fano, 30 marzo 2023 – Ha quasi 86mila followers , studia "Media, comunicazione digitale e giornalismo" alla Sapienza di Roma ed è una fanese doc: Francesca Marchegiani è una delle concorrenti del programma Rai "BellaMa’" condotto dal giornalista Pierluigi Diaco, in cui si mettono a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network: generazione Z (18-25 anni) e boomer (55-90 anni). Ogni giorno, infatti, un concorrente Z e un boomer si sfidano su un tema di attualità che è oggetto di dibattito in studio. Francesca, come si è avvicinata al mondo della televisione? "Molti amici, mentre ero in attesa di andare a Roma per la magistrale, mi hanno detto di provarci e che non avevo nulla da perdere. Così ho fatto. Ho partecipato ai casting, dove mi hanno fatto le classiche domande come età, luogo di provenienza e così via. Dopodiché, inaspettatamente, mi hanno chiamato anche per il secondo colloquio che si sarebbe tenuto con lo stesso Diaco e lì mi è stata fatta la domanda se avessi voluto partecipare come concorrente o come opinionista. Ho scelto la strada della concorrente". Riesce a coniugare la tv con l’impegno universitario? "Devo...