Giorgia in concerto a Pesaro: data e biglietti

Pesaro, 10 marzo 2025 – Pesaro si prepari: Giorgia sarà in concerto alla Vitrifrigo Arena. La cantante romana, reduce dal successo sanremese con ‘La Cura per me’ (già certificato Disco d'oro), ha annunciato una nuova data del suo tour autunnale che la porterà a infiammare l’Arena il prossimo 12 dicembre. Dopo le quattro date di Jovanotti appena concluse, che hanno portato in città migliaia di presenze, non solo legate all’evento musicale, arriva l’annuncio.

‘La cura per me’ è Disco d’oro

‘La Cura per me’, uno dei brani più amati dell'ultimo Festival di Sanremo, ha scalato le classifiche, conquistando il secondo posto della classifica FIMI/Gfk, superando i 40 milioni di stream e diventando la canzone sanremese più utilizzata su TikTok.

Giorgia, il tour: nuove date

Il tour di Giorgia si preannuncia un evento imperdibile, come dimostrano i numerosi sold out già registrati: doppio sold out alle Terme di Caracalla di Roma, doppio sold out al Teatro Greco di Siracusa, sold out alla Reggia di Caserta (con un secondo appuntamento aggiunto il 26 settembre) e sold out all'Unipol Forum di Milano, con raddoppio in arrivo.

A queste date si aggiungono la data zero dei live estivi, l'11 giugno all'Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI), e, appunto, il concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 12 dicembre.

Un'occasione unica per ascoltare dal vivo la voce potente e emozionante di Giorgia, che ripercorrerà i suoi più grandi successi e presenterà i brani del suo ultimo album.

Info e biglietti

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di domani, martedì 11

marzo, in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali. Info biglietti: www.friendsandpartners.it

‘Come saprei live 2025’

11 giugno | anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI) data zero

13 giugno | terme di Caracalla di Roma sold out

14 giugno | terme di Caracalla di Roma sold out

21 luglio | villa Manin di Codroipo (UD)

25 luglio | teatro greco di Siracusa sold out

26 luglio | teatro Greco di Siracusa sold out

16 settembre | reggia di Caserta - piazza Carlo di Borbone sold out

26 settembre | reggia di Caserta - piazza Carlo di Borbone nuova data

“Palasport live 2025”

25 novembre | Jesolo (VE) - palazzo del turismo data zero

06 dicembbre | Bologna - Unipol Arena

08 dicembre | Firenze - Nelson Mandela forum

10 dicembre | Torino - Inalpi arena

12 dicembre | Pesaro - Vitrifrigo arena nuova data

13 dicembre | Milano - Unipol forum sold out

16 dicembre | Padova - Kioene arena

19 dicembre | Roma – Palazzo dello sport

20 dicembre | Bari – Palaflorio