Dalla gravidanza al post parto: Marta Vincenzi svela i dettagli. Luca Marini “fondamentale”

Pesaro, 29 gennaio 2025 - "Quando Angelina dormirà, risponderò a qualche vostra domanda": Marta Vincenzi, moglie del fratellino di Valentino Rossi, Luca Marini, si racconta su Instagram togliendo la curiosità dei dettagli sulla gravidanza e il parto ai propri follower.

Il racconto da mamma sui social come Francesca Sofia Novello e Federica Pellegrini

E non è la prima a farlo in famiglia: infatti anche Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, rispose alle curiosità dei follower sulla nascita di Gabriella annunciando anche che mancava poco al parto cesareo. A raccontarsi attraverso le domande dei fan dopo il parto, fu anche Federica Pellegrini dopo l’arrivo di Matilde.

Marta Vincenzi racconta la gravidanza

"L'ultimo giorno di gravidanza ero a +12", scrive Marta Vincenzi rispondendo a una fan che le chiede quanto chili abbia preso in gravidanza. "Ora sono tornata al peso di prima. Non seguo nessuna dieta: mangio quello che mi va, ma senza esagerare. Ho dato alla luce la mia bambina, il mio corpo ha fatto un gran lavoro. Bisogna rispettarlo e dargli tempo".

C'è chi le chiede dettagli sul parto. "Ho rotto le acque alle 2.50, ero a 39+1; le contrazioni sono iniziate alle 6; alle 15 si sono intensificate e diventate regolari. Alle 21.10 è nata Angelina. Il parto me lo ricordo come un'esperienza bellissima, è andato tutto come speravo: 4 spinte ed è nata. Il travaglio un po' meno perché è stato lungo, ma questo dipende da donna a donna".

Curiosità da parte dei follower anche su come abbia affrontato il post parto. "Sono sempre stata molto serena, sicuramente il parto che ho avuto mi ha aiutata perché non ho avuto punti e sono riuscita ad alzarmi da subito e occuparmi della piccola. In più ero così felice che non riuscivo a dormire neanche quando dormiva lei".

Consigli e vita familiare

Poi un consiglio: "L'importante è rimanere tranquille, bisogna abituarsi alla nuova vita e ci vuole tempo. È tutto così bello che bisogna godersi ogni giorno e ogni momento".

Luca Marini, Marta Vincenzi e la figlia Angelina Luce in vacanza a Bali

Poi una delle classiche domande: "Allatti Angelina?". Risposta: "Sì". E non mancano domande sulle abitudini della neonata. "Dorme praticamente tutta la notte", spiega la mamma, "si sveglia solo una volta per mangiare, la attacco 10 minuti e poi si riaddormenta fino a circa le 7/8, dipende dai giorni. La sera si agita prima di riuscire ad addormentarsi, ma è normale, nei libri che ho letto dicono che accumulano 'stress' durante il giorno e fanno più fatica".

"Il primo mese - racconta la Vincenzi -, allattavo ogni 40 minuti. Poi dal secondo ha fatto uno step e piano piano ha diminuito i risvegli. Ha fatto tutto da sola, ogni bambino è a sé. Devo anche precisare che Angelina dorme nel letto con noi, quindi sicuramente il contatto fa in modo che si svegli meno". A chi le chiede se durante la gravidanza abbia fatto sport risponde: "Non molto, solo camminate e un po' di pilates".

Il nome di Angelina e le emozioni del papà

Poi sul nome scelto per la bambina: "Ci piaceva darle un nome non comune e italiano, Angelina ci è piaciuto fin da subito, me la immaginavo con la carnagione chiara, bionda e con gli occhi azzurri. Ed è proprio così. Il nostro angioletto. Luce a me piace tantissimo anche come primo nome. A Luca no. E visto che io ho il secondo nome e in Polonia (il mio paese di origine) si fa sempre, abbiamo deciso di darglielo come secondo".

Una foto dolcissima di Luca Marini assieme alla moglie Marta Vincenzi e alla figlia Angelina Luce

Sempre riguardo al parto, un follower ha chiesto alla neo mamma qualcosa sulle emozioni del papà. "Luca è stato fondamentale, me lo ricorderò per sempre. Avevo la scadenza il 18/10 e in quella data lui sarebbe stato in gara in Australia se non sbaglio. Io avevo già messo in conto che non ci sarebbe stato, anzi pensavo di andare oltre la scadenza, mi sentivo questo. Non volevo crearmi aspettative. Ma Angelina voleva che ci fosse anche il suo papà al parto e così è stato. È nata 2 giorni prima che partisse. Che cosa bella la vita".

Marta Vincenzi e il marito viaggiano molto, tra le ultime mete raggiunte dalla coppia Bali. "Il primo viaggio dopo la nascita di Angelina in aereo a un mese e una settimana per andare a vedere una gara di Luca. È stata bravissima, dovette attaccare il bimbo/a al seno (o ciuccio per chi non allatta) al decollo e all'atterraggio per evitare fastidio alle orecchie". Fratellino o sorellina in futuro? "Ora voglio godermi lei. In un futuro non so".