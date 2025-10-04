Il cantante dei Baustelle: “A Pesaro ho avuto voglia di buttarmi in quel mare meraviglioso e non riemergere più”

Pesaro, 4 ottobre 2025 – Una canzone legata a un ricordo doloroso, ma su cui alla fine prevale la volontà di superare il momento e vivere. Così Francesco Bianconi, front man dei Baustelle, gruppo indie amatissimo da generazioni di fans, ha spiegato il senso della canzone “Pesaro”, che apre l’ultimo album della band, “El Galactico”. L’ha fatto ieri sera, proprio a Pesaro, al teatro Sperimentale, dove era ospite dell’Incanto film festival, rassegna cinematografica in corso in città. Il cantante era sul palco nell’inedito ruolo di attore, dato che ha preso parte al film “Quasi a casa”, di Carolina Pavone, anche lei presente in sala con l’altro regista esordiente, Edgardo Pistone, in un talk moderato da Cristiano De Majo, direttore esecutivo di Rivista Studio

“Qualche anno fa – ha raccontato – siamo venuti con i Baustelle a fare un concerto a Pesaro. Sono arrivato in un hotel sul lungomare e ho ricevuto una telefonata in cui c’era una notizia molto dolorosa per me. Era l’inizio dell’estate, io guardavo il lungomare meraviglioso, l’entusiasmo intorno a me mentre io volevo solo piangere, anzi, io piangevo, e avevo voglia di buttarmi in quel mare e non riemergere più. La canzone parla di Pesaro legata a questo evento autobiografico ma poi alla fine è una canzone positiva, nonostante tutto. Nel ritornello c’è un messaggio di forza e di volontà di superare questo dolore. Quindi è una canzona che parte male e finisce bene”. Poi Bianconi ha aggiunto: “Sono molto contento di essere tornato a Pesaro perché da allora non ci ero più tornato e invece sono felice di essere qua”.