Il compleanno di Valentino Rossi, festa in Romagna con tanti vip: torta con Cremonini e Pecco

Pesaro, 17 febbraio 2025 – Valentino Rossi ha scelto di festeggiare ieri i 46 anni con una festa alla Sangiovesa a Santarcangelo, dove nel pomeriggio è andata poi in scena la 21ª edizione del Carnevale. Il campione di Tavullia è arrivato al ristorante all’ora di pranzo insieme ai suoi ospiti: tra loro anche Cesare Cremonini e ‘Pecco’ Bagnaia.

Al centro, il festeggiato con l’amico Cesare Cremonini e tutti i partecipanti alla festa di compleanno

Per loro era stata riservata un’intera saletta, lontano da occhi indiscreti. L’arrivo di Valentino non poteva passare inosservato: tanti si sono avvicinati per chiedergli selfie e autografi. E Valentino non si è risparmiato, posando anche per le foto con tutto il personale del locale insieme a Cremonici.

Una torta speciale per Valentino

Andrea Marconi, pasticciere della Sangiovesa, ha preparato per Rossi una torta speciale: una millefoglie ai frutti di bosco con la maxi scritta 46. Mentre Valentino festeggiava i 46 anni, il centro storico si riempiva di gente per il Carnevale organizzato da Pro Loco, Città viva e Gm group. Oltre 8 mila persone hanno invaso piazza Ganganelli e le strade attraversate dal corso mascherato.

Musica e parata al Carnevale

Ad aprire la parata la cantante Anna Tatangelo, madrina di questa edizione del Carnevale. A bordo di una spider, la Tatangelo ha sfilato in testa al corteo e poi ha cantato in piazza alcuni dei suoi brani più celebri.