In 7.900 per la Pausini a Pesaro e ora tocca a Jovanotti

Con il concerto di Laura Pausini si è registrato l’ennesimo sold out alla Vitrifrigo Arena. "Abbiamo raggiunto la massima capienza consentita, 7900 posti circa – spiega Luca Pieri, presidente Aspes che gestisce l’Astronave di via Gagarin –, la Pausini è un nome di grande richiamo, la cantante italiana più conosciuta al mondo. Il tutto esaurito segue gli altri sold out dell’ultimo anno mezzo: Baglioni, Max Pezzali, Maneskin, Mengoni, Renato Zero, e tanti altri. Sempre di più sono gli artisti italiani che scelgono di organizzare la data zero a Pesaro come Jovanotti e addirittura il suo tour non solo inizia qui, ma viene anche provato qui, ci saranno tanti giorni di Arena impegnata per preparare il suo spettacolo. Tre date da noi (4, 5, 7 marzo, ndr), è un evento estremamente importante. Prima di Jovanotti avevano fatto questa scelta Baglioni e i Maneskin. Stiamo cercando di mettere a punto la nostra struttura per dare la possibilità ai promoter di scegliere la Vitrifrigo anche per le date zero e le prove".

Il prossimo concerto è Tananai, venerdì 29 novembre: "La vendita dei biglietti di Tananai sta andando bene, ma premetto che non è né l’Arena e né Aspes che gestiscono l’evento, sono produzioni a parte e sono i promoter che scelgono la struttura, noi affittiamo spazi e servizi".

Sul futuro: "Sugli eventi futuri non posso dire nulla, perché noi non siamo i produttori degli spettacoli, abbiamo degli accordi di riservatezza con chi propone lo spettacolo. Quando parte un tour, le date non vengono annunciate fino a quando le date precedenti non hanno raggiunto un certo numero di vendite di biglietti. Possiamo dire che la programmazione del 2025 è in linea con il numero dei concerti e di artisti di alto livello dei due anni precedenti, sia del 2023 che del 2024. La Vitrifrigo chiuderà il 2024 con circa 400mila presenze per eventi musicali, sportivi e di convention".

Sull’Auditorium Scavolini: "Dal 1 gennaio 2025 Aspes dovrebbe prendere anche la gestione della struttura, stiamo verificando come promuoverla per cercare di attrarre eventi. Stiamo vedendo che promuovere la struttura è abbastanza agevole anche per la vicinanza al centro e al mare".