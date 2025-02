Jovanotti e il concerto a Pesaro, il cantante si emoziona: “E’ un palco spaziale”

Pesaro, 24 febbraio 2025 – E’ arrivato Lorenzo Cherubini. In arte Jovanotti. E’ entrato al PalaVitri e dopo aver guardato tecnici e operai che montavano il palco, ha detto: “Una figata spaziale, mai vista”. Insomma il cantante che ha spopolato a Sanremo con la sua performance, si sta... autocitando: “Il più grande spettacolo dopo il big bang, siamo noi”.

Da sinistra, il sindaco Andrea Biancani, Jovanotti e la moglie del primo cittadino, Marzia

E’ in città da sabato Jovanotti. S’è portato dietro un mezzo esercito, tra staff, tecnici, e operai: 120 persone in totale. Il PalaVitri alla Torraccia è blindato “non entra nessuno e c’è giustamente il massimo riserbo su come sarà l’allestimento del palco anche perché la prima serata in programma per il 4 di marzo, rappresenta la numero zero. Jovanotti è qui tutti i giorni a seguire i lavori dopodiché inizieranno le prove”, dice Luca Pieri presidente di Aspes e cioè la controllata del Comune che ha la gestione del palasport.

Ieri mattina al palas ad incontrare Jovanotti anche il sindaco Andrea Biancani con la moglie Marzia ed il vicesindaco Daniele Vimini. “Molto cordiale Jovanotti ed abbiamo anche chiacchierato un po’. Fra l’ altro come sindaco mi sono reso disponibile anche di ospitarlo a nome della città una sera a cena con il suo staff. Ho anche aggiunto, visto che è anche un grande appassionato di bici, che volendo lo accompagno volentieri per una bella pedalata dentro il parco San Bartolo e gli ho regalato la “Le vie del Bike” dove sono inserite le principali vie ciclabili d’Italia, fra cui anche quelle presenti nel collegamento Gabicce-Pesaro-Fano. Cosa ha risposto? Non ha detto né sì né no. Vedremo. Comunque nelle 4 serate in programma, e già tutte sold out – 4 e 5 e quindi 7 e 8 marzo – arriveranno in città oltre 40mila persone da tutta Italia. Intanto ci prendiamo il fatto che tutta l’organizzazione in gran parte dormirà da noi e ci starà per una ventina di giorni”.

E lui dove alloggia? “Onestamente non lo sappiamo e non ho nemmeno chiesto”, conclude Biancani. Alcune cose comunque trapelano, altre no, sul mondo Jovanotti in città.

Gran parte del personale che sta lavorando al palas è alloggiato al “Charlie“ in viale Trieste, un’altra parte è stata dislocata anche in altre strutture fuori città. E’ anche emerso che nei giorni scorsi lo staff del cantante si era informato per un paio di suite sempre al “Charlie“. Ma in realtà pare che il cantante per avere un po’ di privacy, cosa difficile in un hotel di 120 camere, abbia affittato per una decina di giorni una villa. Di chi e dove non si sa. Non una soluzione nuova perché una scelta simile venne fatta a suo tempo dalla cantante Laura Pausini, diventata da un paio di settimane anche nuova testimonial della Scavolini. Jovanotti ha con sé un gruppo di fedelissimi, fisioterapista compreso e pare che abbia preso alloggio al Conventino di Gradara, una struttura immersa nel verde e con tanto di piscina e spa: un ex convento di frati vicino alla Rocca.

Comunque entrando al palas Javanotti ha anche fatto un video postato poi su tutti i social. Ma senza far vedere nulla degli allestimenti. In attesa dello “tzunami“ Jovanotti il sindaco invita anche gli albergatori ed anche i ristoratori a tenere le strutture aperte in vista dell’arrivo dei 40mila fans del cantante. Anche se gli albergatori rispondono: “Questi arrivano, mangiano, sporcano e se ne vanno via come è sempre accaduto: finito il concerto imboccano l’autostrada e tornano a casa. Sul movimento alberghiero questi concerti incidono poco o nulla”. Chi ha ragione? I conti fra una quindicina di giorni.

m. g.