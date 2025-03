Jovanotti e Luca Carboni insieme, le foto scatenano i social

Pesaro, 9 marzo 2025 – Le foto di Jovanotti con Luca Carboni scatenano i social. Qualche sotto tra i due artisti e altri ospiti alla Vitifrigo Arena di Pesaro per il suo tour PalaJova, dove Jovanotti si è esibito in quattro date tutte sold out (4, 5, 7 e 8 marzo), che hanno mandato in visibilio i follower. Ma la più significativa è la prima, dove appare un Jovanotti sfocato in primo piano e soprattutto un sorridente Luca Carboni messo a fuoco sullo sfondo.

Un altro scatto dei due artisti a Pesaro su Instagram

"Nella prima di queste foto di ieri sera scattate prima di salire sul palco guardate la faccia di Luca Carboni, guardatela – scrive Jova su Instagram –. Io lo conosco quello sguardo, è di chi gli sta salendo la voglia feroce e irresistibile di tornare in scena. Torni nel tuo mondo dopo essere stato costretto ad allontanarti e quel profumo ti riaccende tutto, tra paura e richiamo, e al richiamo un artista non resiste. Luca si è rimesso a scrivere canzoni. Conoscendolo non si può sapere quando, ma sarà roba bellissima. È sempre bello vederci, io sono ripartito, poi tocca a te fratello! Intanto ci godiamo ‘San Luca’ con Cesare Cremonini che è un gioiello. Grande serata ieri sera. 10mila amici nel PalaJova e qualche bella visita nel backstage Luca Marini, Boss Doms, Ilaria Cucchi. Ci siamo divertiti. Grazie Pesaro! Si va a Milano”.

Negli altri scatti, infatti, Jovanotti compare ancora con Luca Carboni e con gli altri ospiti citati, dal produttore musicale Boss Doms al pilota Luca Marini. L’artista ora continuerà il proprio tour del PalaJova a Milano, Zurigo, Firenze, Bologna, Roma e Verona, anche se la maggior parte dei concerti è già sold out.

Tantissimi i like, i commenti e le reazioni al post social dell’artista, dopo che un altro post social – pubblicato da Federica Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi – aveva catalizzato tutta l’attenzione dei fan per un video postato proprio al concerto di Jovanotti a Pesaro in compagnia del Dottore, Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Lucio Corsi e Dj Ralph.