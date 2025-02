Jovanotti è arrivato a Pesaro: “Che bellezza il palasport, qui in ritiro fino al concerto”

Pesaro, 23 febbraio 2025 - Ieri Lorenzo Jovanotti è approdato al palasport di Pesaro, dove resterà in “ritiro” a provare fino al debutto di martedì 4 marzo. Partirà da qui infatti il PalaJova 2025 con quattro date al Vitifrigo Arena, martedì 4 e mercoledì 5, venerdì 7 e sabato 8, per poi proseguire l’11 marzo all’Unipol Forum di Milano.

Jovanotti in alcuni frame dei video all'interno del palazzetto di Pesaro, mentre sta preparando il concerto del 4 marzo. Nella foto a destra è insieme al sindaco di Pesaro Andrea Biancani

Il video su Instagram e l'annuncio del sindaco

L’artista ha pubblicato un video su Instagram, condiviso anche dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che ha annunciato il suo arrivo in città per preparare e aprire il tour. “Stupendo!”, ha scritto il primo cittadino.

Svelando il "ritiro" di Jovanotti

“Sto guardando l’allestimento montato – dice Jovanotti - Abbiamo appena finito di montare tutto ed è una bellezza, una figata spaziale. Veramente bello. Non ve lo faccio vedere. Se volete vi faccio vedere la mia faccia che guarda. Questa è la faccia di uno che guarda una cosa che ha visto nascere, che ha progettato insieme alla squadra di chi poi l’ha realizzata. Tutto questo nasce da un disegnino che un giorno ho mandato e ho detto: “Secondo voi si può fare qualcosa partendo da questo disegnino qui?”.

E ora ci siamo, dopo mesi e mesi di rendering, lavoro, progettazione, calcoli…vederlo è impressionante. Io penso che non s’è mai vista una cosa così in un palasport. Io non l’ho mai vista…e ne ho viste eh. Veramente bello. Potremmo dire che è proprio un ritorno alle origini del rock and roll, dello spirito del rock and roll, ovvero sound, magia, meraviglia, luci, colori, divertimento.

Comunque saluti da Pesaro, siamo nel palasport, in ritiro qua fino al debutto. Faremo giornate in cui la mattina si programmano i visual, tutto il pomeriggio prove musicali e la sera prove luci, allestimento…così dalla mattina alla notte la squadra è a lavoro per realizzare il concerto che girerà poi in cinquanta palasport. Montare questa cosa è veramente complicato. Per questo rimaniamo tanti giorni in una serie limitata di città perché il montaggio è complesso. Ma poi quando è montato è una figata, è una festa pazzesca. Sono contento. Ho abbracciato già un po’ di gente, adesso mando un abbraccio a voi, Ve lo faccio vedere più avanti, adesso ce lo godiamo e capiamo anche un po’ com’è. Buona giornata e buon fine settimana”.

Reazioni sui social media

Ed è stata pioggia di like e commenti dai follower, che ammontano a ben 2,2 milioni.

Il nuovo album "Il Corpo Umano Vol. 1"

Il 31 gennaio scorso il cantautore ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album “Il Corpo Umano Vol. 1”, un progetto che include 15 tracce e rappresenta il primo volume di un lavoro ambizioso.

“Bello ritrovarci. Una grande gioia”, sono state le prime parole del Jova da Pesaro.