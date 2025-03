Jovanotti a Pesaro: “E’ andata strabenissimo, stasera bis”. Video

Pesaro, 5 marzo 2025 – Una mattinata di sole, di entusiasmo e ringraziamenti. Jovanotti ha infiammato l’Arena Vitrifrigo di Pesaro nella prima del suo tour: un nuovo show che proprio a Pesaro è stato provato nelle sue ultime rifiniture dopo le settimane trascorse a Castrocaro a imbastire il Palajova 2025 che toccherà tantissime città italiane.

Lo show parte con una canzone dell’ultimo album, poi si snoda tra intramontabili successi e novità. Il finale è una pietra miliare della cultura musicale italiana. Ecco la scaletta che è stata sperimentata ieri sera a Pesaro per la prima volta: non è detto che nei prossimi concerti venga replicata senza variazioni, ma certamente l’impalcatura è questa:

Montecristo

L'ombelico del mondo

Mezzogiorno

101

Mi fido di te

Una tribù che balla

Megamix

Come musica

Io ti cercherò

I love you baby

A te

Gli immortali

Punto

Le tasche piene di sassi

Ragazza magica

Ricordati di vivere

Un raggio di sole

L'estate addosso

Coraggio

Il corpo umano

Serenata rap

Ragazzo fortunato

"Ho dormito molto poco, si chiama adrenalina. La mattina dopo la “prima” è piena di sole e stasera si replica lo show. Adesso mi ricostruisco e nel pomeriggio prima di aprire il Palajova di Pesaro facciamo una riunione per dirci come è andata con tutta la squadra, è andata bene benissimo strabenissimo quindi sarà una riunione breve, soprattutto per dirci avanti tutta – scrive stamattina sui social –. Quando solo salito sul palco e vi ho visto è stata la botta più forte da quando salgo sui palchi. Ci siamo divertiti, la band è pazzesca e la macchina scenica è proprio come l’abbiamo pensata, è una ferrari a energia floreale, solare, umana. Una ferrari a pedali e a petali che va alla velocità della luce e a passo di danza. Danza! ci vediamo in giro. Grazie ancora per questa accoglienza”.

Poi ancora, un altro post per ringraziare i tantissimi che ieri sera sventolavano cartelli con scritto a caratteri cubitali: “Bentornato”. “Sono io a gridare BENTORNATI a voi! GRAZIE GENTE! è partito il tour!”, trionfa il Lorenzo nazionale.

Appena un’ora dopo la fine del concerto, ha postato anche un video: “Accoglienza incredibile di voi che c’eravate. E’ stata proprio una prima! Voglio condividere la gioia di questa sera, per essere tornato sul palco, con voi e con tutti i grandi professionisti che ha messo insieme questo show. Una bomba, ci siamo divertiti da pazzi, mi sono sfasciato come sempre sul palco, anche se dovrei stare più tranquillo. C’erano anche le mie ragazze. Mi sono divertito un sacco, una scaletta figa, uno spettacolo che penso sia molto divertente: l’idea è che sia uno show che faccia stare bene la gente che faccia passare due ore e mezzo in allegria in mezzo alla musica. Siete stati fantastici, grazie!”

Hanno atteso per ore, impazienti per essere presenti alla prima di questo tour che arriva dopo l’infortunio di Jovanotti. E anche sui social sono tantissimi a ringraziarlo per questa partenza con il botto da Pesaro dove suona anche stasera, 5 marzo, e poi il il 7 e l’8 marzo prima di spostarsi ad Assago. “Appena sei salito sul palco e ti ho visto, ho pianto dall’emozione”, assicura una fan. E un’altra assicura: “L'adrenalina è ancora in circolo mentre ballo alla mia scrivania”.