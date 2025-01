Luca Marini e il tenero complimese della piccola Angelina Luce: i festeggiamenti

Pesaro, 13 gennaio 2025 – “Ti guardo e sono felice. Tre mesi del nostro angioletto”. È la frase scritta domenica da Marta Vincenzi, moglie di Luca Marini. Angelina Luce, la nipotina di Valentino Rossi, il 12 gennaio ha compiuto tre mesi. Marini, il pilota della Honda classe 1997, Urbino, fratello minore del Dottore (stessa mamma, papà diversi), rende partecipi i follower dei suoi momenti più belli in famiglia. Anche la moglie, imprenditrice e influencer, è molto attiva su Instagram e nelle ultime ore ha condiviso uno scatto dolcissimo della loro bambina. Angelina Luce è nata lo scorso 12 ottobre. Nella foto ci sono una tortina rosa con le nuvolette e un peluche con la scritta Angelina vicino alla piccola, vestita con un pagliaccetto a fiori e la fascetta abbinata. Il tutto, sulle note di You are my sunshine (Tu sei il mio raggio di sole) nella versione ninna nanna per bambini. Un messaggio dolcissimo con una foto ancora più tenera. “Auguri nipotina meravigliosa”, ha scritto Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi e quindi zia della piccola. Tanti i “mi piace” come quello stesso Valentino Rossi, di Francesco Pecco Bagnaia e della moglie Domizia Castagnini, di Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi.

Una lunga storia d’amore

Luca Marini e Marta Vincenzi si sono sposati il 21 luglio 2023 a Tavullia, dopo tanti anni di fidanzamento. Si sono conosciuti sui banchi di scuola e non si sono più separati. Lei ha fondato il marchio di bellezza Maison96, che si occupa di estetica e benessere. La mamma vip, modella e influencer, ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, sempre al fianco del marito. "A quest’ora, una settimana fa, stavo vivendo l’esperienza più bella e potente della mia vita. Nessuna parola, nemmeno la più bella, la più emozionante, la più magica, sarà abbastanza per descrivere quello che ho provato quando ti hanno messa sul mio petto, nel sentire il tuo pianto, nel vederti la prima volta, accarezzarti la prima volta… e quello che tuttora provo mentre ti guardo nelle mie braccia. Sei la cosa più bella che ho. Ti amo Angelina”, aveva scritto la Vincenzi in un post in cui si vede la piccola di casa sulla culletta, nata da pochi giorni.

La nascita della piccola Angelina

La coppia aveva dato l’annuncio della nascita così: “Angelina Luce Marini, 12 ottobre 2024. Senza fiato. Sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare”. Con queste parole il pilota di Moto Gp e la moglie Marta Vincenzi tre mesi fa avevano annunciato la nascita di Angelina Luce. A corredo del testo, tre teneri scatti di famiglia con la piccolina appena nata. Immancabile la foto dei piedini di Angelina Luce. Un’immagine molto tenera che ha fatto il pieno di like in pochi minuti. Il 4 gennaio invece è nata la cugina di Angelina Luce, Gabriella, la secondogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. “Benvenuta amore, la tua cuginetta non vede l’ora di conoscerti!”, aveva scritto la Vincenzi.