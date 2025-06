Luca Marini riabbraccia moglie e figlioletta dopo l’incidente: “Finalmente tutti e tre insieme”

Tokyo, 3 giugno 2025 – “Finalmente tutti e tre insieme”. Con questo messaggio su Instagram, Luca Marini, il pilota della Honda classe 1997 di Urbino, fratello minore di Valentino Rossi (stessa mamma, papà diversi), ha annunciato l’arrivo di moglie e figlioletta in Giappone. I due amori della sua vita l’hanno raggiunto a Tokyo per riabbracciarlo dopo il brutto incidente in pista.

Sui social il pilota ha condiviso infatti una foto in cui le sue mani si intrecciano con quelle della moglie Marta Vincenzi e della figlioletta Angelina Luce, nata lo scorso 12 ottobre. La piccola tra poco compirà quindi otto mesi.

I primi tre mesi di Angelina Luce, nata il 12 ottobre 2024; accanto i genitori Luca Marini e Marta Vincenzi

Marini ha subìto una bruttissima caduta in pista a Suzuka, dove si trovava per provare la sua Honda Cbr 1000 in vista della 8 Ore di Suzuka 2025 dopo il Gp di Gran Bretagna; il pilota stava valutando la possibilità di partecipare alla competizione ma durante uno dei primi test purtroppo ha avuto l’infortunio. Nel secondo giorno di prove è caduto riportando diverse fratture in tutto il corpo e uno pneumotorace al fianco destro. Con un comunicato ufficiale Honda aveva reso nota la situazione del suo pilota che adesso è ricoverato in ospedale in attesa di essere stabile per poter viaggiare.

Intanto la moglie (influencer e imprenditrice, ha fondato il marchio di bellezza Maison96, che si occupa di estetica e benessere) l’ha raggiunto con la piccola. E ha immortalato anche il Monte Fuji durante il volo in aereo per rendere partecipi i follower.

Marini i giorni scorsi aveva postato su Instagram un post con la sua foto dal letto d’ospedale: “Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati”, aveva scritto su Instagram. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione da parte di fan, amici e parenti. Immancabile il messaggio del Dottore.

Terminate le ore di angoscia e di paura, lo scenario fortunatamente è migliorato e tutti gli animi si sono un po’ tranquillizzati. “Il quadro clinico sta migliorando – ha detto pochi giorni fa il padre, Massimo Marini -, tanto che lo hanno anche fatto uscire dal reparto di terapia intensiva. E da quello che ho capito si stanno anche restringendo i tempi per un ritorno rapido di Luca in Italia”.

Il fratello del Dottore ha 27 anni e la moglie 28. Si sono sposati il 21 luglio 2023 a Tavullia, dopo tanti anni di fidanzamento. Si sono conosciuti sui banchi di scuola e non si sono più separati. Sui social la coppia i momenti belli, ma anche quelli duri, come l’incidente, le vacanze con la piccola, la propria quotidianità.