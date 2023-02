Maneskin in concerto oggi a Pesaro, tutti in fila fuori dalla Vitrifrigo tra cori e striscioni

Maneskin, Victoria e Thomas a cena da Pasqualon. "Irriconoscibili, per poco non li mandiamo via"

Pesaro, 23 febbraio 2023 – Grande attesa per la data zero della band più in voga del momento. I Maneskin sbarcano a Pesaro e ad attenderli davanti ai cancelli della Vitrifrigo Arena persone da tutta l’Italia e non solo. All’appello, infatti, risultano anche fans da Spagna, Belgio, Germania e Austria.

Tra le file predisposte all’entrata dei cancelli, grandi e piccoli superano l’attesa cantando le canzoni dei loro beniamini, con striscioni in aria e felpe con immortalate le facce dei 4 cantanti: Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Entusiasmo e felicità nei volti di chi aspetta, anche da oltre 48 ore, di poter cantare all’interno dell’astronave. Un luogo simbolo per la band che ai suoi esordi era stata proprio selezionata per il talent show Xfactor a Pesaro. “Si riparte - dicono i fans - dal principio, una location scelta certamente non a caso”.

