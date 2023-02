Zitti e buoni, i Maneskin sono a Pesaro: oggi le prove all’astronave

Pesaro, 21 febbraio 2023 – I Maneskin sono in città. Sono atterrati oggi, all’astronave, i quattro portabandiera del rock italiano e internazionale. Oggi la loro musica risuonerà nel ventre dell’Arena, dove la band ha in programma una sessione di prove. Intanto, mentre l’altra sera a ’Che tempo che fa’ Fabio Fazio annunciava le date del nuovo tour di Renato Zero (Zero a Zero), tra cui quella di Pesaro in programma il 7 aprile alla Vitrifrigo, ieri mattina è iniziato l’allestimento per l’attesissimo concerto dei Måneskin in programma giovedì sera.

Per Zero si tratta di un graditissimo ritorno in uno dei Palasport che l’artista romano predilige da sempre e che lo ha visto protagonista anche per due serate di fila con il tutto esaurito. Ed anche per i Maneskin si tratta di un ritorno: qui infatti la band romana ha iniziato la sua straordinaria avventura verso il successo nel 2017.

E proprio nell’astronave blindatissima sono in corso i lavori di montaggio del palco e delle scene per lo spettacolo di giovedì. Ma tutto è rigorosamente tenuto top secret, anche se in serata è trapelata la notizia dell’arrivo, proprio oggi, della band che nell’astronave dovrà provare in queste ore la scaletta del nuovo tour. Nessuno, nemmeno il personale dell’arena, sa molto di più su come e quando si svolgeranno le prove in questi giorni; tantomeno sugli spostamenti dei magnifici quattro. Il management ha blindato allestimento e session per evitare fughe di notizie e indiscrezioni. La macchina organizzativa del gruppo, abituata agli standard di sicurezza americani, non lascia niente al caso. E dunque è davvero tutto avvolto nel più stretto riserbo, anche se qualcuno degli addetti ai lavori si è lasciato sfuggire che si tratta di un allestimento incredibile e stupefacente; insomma adatto a delle vere rockstar.

Intanto mentre molti dei fan si stanno organizzando per il debutto nei palasport italiani è facile prevedere che qualche ‘aficionados’ della band arrivi a Pesaro già nelle prossime ore visto che proprio la Vitrifrigo Arena è stata scelta come location per quella che in gergo viene definita "data zero" ovvero l’anteprima di questo tour europeo. Ed è cronaca di questi giorni che la band romana, dopo una fila di successi e riconoscimenti ininterrotti, ha provato la prima vera delusione della carriera per non aver vinto i Grammy Awards proprio nel paese che li ha visti protagonisti di un lungo tour. Ma il riscatto è arrivato al recente festival di Sanremo. Un acclamatissimo ritorno annunciato sul palco dell’Ariston che non ha fatto altro che promuovere e rilanciare il nuovo disco "Rush" ma anche e soprattutto questo attesissimo "Loud Kids tour" nei palasport.

Secondo indiscrezioni la scaletta dello spettacolo che il pubblico vedrà in anteprima a Pesaro c’è già e ricalca quella del tour americano con in più l’inserimento di qualche pezzo del nuovo disco. Come anticipato è quasi certo che durante i giorni di allestimento il quartetto più ammirato e seguito del momento non alloggi a Pesaro: l’ipotesi è che possano soggiornare al Grand Hotel di Rimini, dove di solito vanno i grandi artisti. Non è da escludere che per gli spostamenti la band possa muoversi, come da copione per delle vere rockstar, in elicottero (una pista di atterraggio è proprio dietro alla Vitrifrigo). Intanto è impossibile da mesi trovare biglietti per assistere al concerto.