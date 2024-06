Massimo Ambrosini e la dolcissima dedica alla moglie per l’anniversario di matrimonio

Pesaro, 22 giugno 2024 – Massimo Ambrosini ‘in love’. L’ex calciatore del Milan e telecronista sportivo, pesarese, ha affidato al suo profilo Insagram una dolcissima dedica alla moglie Paola Angelini per il loro decimo anniversario di matrimonio.

Massimo Ambrosini e la splendida moglie Paola Angelini il giorno delle nozze

"Penso che a modo proprio ogni coppia si senta speciale e noi abbiamo sempre avuto il nostro, di modo, per esserlo e soprattutto “sentirlo”. Esordisce così il post. “E la verità è proprio questa, cara Pali mia – prosegue –. Io ti sento, costantemente, da quando siamo Noi e, a modo nostro, ci sentiamo assolutamente speciali. Per il modo che abbiamo di viverci. Per il modo che abbiamo di scontrarci. Per il modo che abbiamo di affrontare quello che la vita ci ha messo di fronte. Per il modo che abbiamo di stare insieme. E anche per il modo di festeggiarci. Ci vediamo domani dove 10 anni fa ci siamo scelti… Sempre a modo nostro. Auguri meraviglia mia”. E poi dà appuntamento all’Isola dei Cipressi, splendida location sul lago di Pusiano, in provincia di Como.

Massimo Ambrosini e la moglie Paola Angelini in due momenti felici insieme (foto Instagrm)

La coppia ha tre figli: Federico 15 anni, Angelica 12 e Alessandro, il più piccolo di 4 anni, che è affetto da diabete di tipo 1. Sono giorni di feste e di matrimoni questi per Massimo Ambrosini: reduce dalle recenti unioni della sorella Valeria che ha sposato la storica compagna Michela e dell’amico ed ex compagno di squadra Pippo Inzaghi che a Formentera tha sposato Angela Robusti. In entrambi casi un romantico Ambrosini ha postato i suoi auguri e le le sue emozioni.

“Grazie di cuore per questi 2 giorni meravigliosi. Averci dato la possibilità di condividere questi momenti insieme a persone speciali è stato impagabile. Vi auguriamo tutta la felicità del mondo! Ora però….attendiamo l’invito per il vostro primo anniversario anno prossimo sempre lì”.

Ambrosini alle nozze di Pippi Inzaghi a Formentera (Instagram)

E ora la festa è tutto per lui e la moglie Paola. Auguri.