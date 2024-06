Massimo Ambrosini e la moglie: super festa in total white per l’anniversario. Balli e brindisi con gli invitati

Pesaro, 22 giugno 2024 - Dal messaggio romantico sui social alla festa con gli amici (video). Una giornata speciale in casa Ambrosini. Una gioia condivisa con i follower su Instagram con foto e video. L’ex calciatore del Milan e telecronista sportivo, pesarese ha festeggiato dieci anni di matrimonio con la moglie Paola Angelini.

Anniversario di matrimonio per Massimo Ambrosini e Paola Angelini: festa in total white all’Isola dei Cipressi, sul lago di Pusiano, in provincia di Como

Per l'occasione hanno scelto una location speciale: l’Isola dei Cipressi, sul lago di Pusiano, in provincia di Como. Tra brindisi e musica, il divertimento è assicurato. Per la super festa è stato scelto un look total white. Tutti gli invitati sono vestiti rigorosamente in bianco e festeggiano l'amore tra Massimo e Paola.

Massimo Ambrosini e la splendida moglie Paola Angelini il giorno delle nozze

Una giornata speciale che si aggiunge ad altre emozionanti per Ambrosini: quella dell'unione della sorella Valeria che ha sposato la storica compagna Michela e dell’amico ed ex compagno di squadra Pippo Inzaghi che a Formentera tha sposato Angela Robusti.

E proprio all'amico Inzaghi dedica un post: "Grazie di cuore per questi 2 giorni meravigliosi. Averci dato la possibilità di condividere questi momenti insieme a persone speciali e’ stato impagabile. Vi auguriamo tutta la felicità del mondo! Ora però….attendiamo l’invito per il vostro primo anniversario anno prossimo sempre lì".