Francesca Sofia Novello prende il bouquet della sposa: a quando il matrimonio con Valentino Rossi?

Pesaro, 13 febbraio 2025 - Sorpresa al matrimonio degli amici: Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ha preso il bouquet della sposa. Secondo la credenza popolare, la donna che cattura il bouquet sarà la prossima a sposarsi. Sarà davvero così? E’ arrivata l’ora del matrimonio anche per loro?

Sullo sfondo, il momento in cui Francesca Sofia Novello ha preso il bouquet della sposa e Valentino Rossi guarda e sorride da lontano; nei riquadri, la Novello con l'altro testimone e la fede della sposa con il mazzo di fiori

Matrimonio a Ravenna e festa a Milano Marittima

Oggi Rossi e la Novello erano in Comune a Ravenna per il matrimonio di una coppia di amici, lei è stata testimone di nozze (così si legge in una foto postata sui social), poi si sono spostati per la festa a Milano Marittima ed è proprio qui che la compagna del Dottore ha preso il bouquet. Il momento è stato immortalato in una foto dove si vede la Novello con il mazzo di fiori in mano (con le braccia alzate) in mezzo alla folla. E da lontano si vede Valentino che sorride: ora non ci sono scuse, se la credenza popolare è vera…

Francesca Sofia Novello elegante per il matrimonio degli amici a Ravenna; a destra, una foto di grupo durante la festa a Milano Marittima (foto Instragram)

Attesa tra i fan per le nozze di Valentino e Francesca Sofia

Molti fan attendono le nozze tra il Dottore e la modella come coronamento della loro storia d'amore. Molti momenti importanti vengono condivisi dalla coppia sui social: su Instagram la Novello posta spesso foto e video con le bimbe.

Valentino e la compagna si sono conosciuti tra il 2016 e il 2017 e hanno annunciato l’arrivo delle prima figlia Giulietta nell’agosto 2021 proprio tramite il profilo Instagram di lui. Stessa cosa è successo per l'ultima arrivata in casa Rossi: la piccola Gabriella. Dopo due figlie, il matrimonio potrebbe essere il prossimo passo Valentino e Francesca Sofia.

Piani futuri e riflessioni di Valentino

“Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio — ha dichiarato durante una delle ultime interviste Valentino Rossi —. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposare. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.

Quindi potrebbe forse essere questione di tempo per vedere il Dottore convolare a nozze. Chissà se tra una vacanza sulla neve e una gara in pista, il campione di Tavullia farà la proposta alla sua dolce metà. Una cosa è certa: se dovessero decidere di scambiarsi il fatidico sì e scegliere di fare le cose in grande, sarebbe davvero una super festa con tanti ospiti vip: un matrimonio da favola.