Pesaro, il nuovo presidente del Conservatorio si presenta: "Darò il massimo"

Pesaro, 1 marzo 2025 - È stato annunciato giusto in tempo per la data più attesa, il Non compleanno di Rossini, ma già ieri in serata era sul palco del teatro per raccogliere il benvenuto della città, portato dal vicesindaco Daniele Vimini. Paolo De Biagi, nuovo presidente del Conservatorio Rossini, si è presentato ieri a Pesaro in occasione del tradizionale concerto del 28 febbraio in onore del celebre compositore, promettendo di mettere tutto l'impegno possibile nel portare avanti questo nuovo incarico: "Spero di essere all'altezza della situazione e delle premesse fatte dal vicesindaco - ha esordito, dopo essere stato introdotto da Vimini alla platea -. Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini, che mi ha nominato per questo prestigioso incarico e il Consiglio d'amministrazione che mi ha inserito nella terna di nomi tra cui il ministro avrebbe poi scelto".

In seguito, è stato lui stesso a introdurre il concerto, portando "con emozione" il saluto del Conservatorio, in una serata che segna anche l'inaugurazione dell'anno accademico 2024-25. "Ringrazio il Rossini opera festival per la collaborazione nella riuscita del concerto, fornendo i propri artisti - ha detto -. Metterò tuttl il mio impegno nell'incarico da presidente, unito all'esperienza maturata nei miei incarichi gestionali, proseguendo l'opera fatta dai miei predecessori, in particolare Salvatore Giordano, che ringrazio. Potrò contare su una struttura efficiente, dal direttore e il vicedirettore ai validissimi docenti, fino al personale amministrativo e ai tanti studenti, veri appassionati, ricchezza e linfa vitale del Conservatorio. So poi di poter contare sulla vicinanza delle istituzioni locali e statali e, sono certo, anche dei 'partner musicali rossiniani', Rof e fondazione Gioachino Rossini".