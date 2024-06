L’omaggio ai Kiss di Bagnaia, il bassista gli porta fortuna: grande festa rock al Mugello

Pesaro, 2 giugno 2024 – Grande festa rock oggi al Mugello dopo la splendida vittoria di Pecco Bagnaia che lo ha incoronato campione del gran premio d’Italia di Motogp. A rendere ancora più speciale il trionfo è stata la tripletta Ducati con Enea Bastianini che ha infilato Jorge Martin all’ultima curva, relegando il leader del mondiale del team Pramac all’ultimo gradino del podio.

E per una vittoria speciale non poteva mancare una festa speciale con Pecco Bagnaia che, dopo aver tagliato il traguardo del Mugello da trionfatore del gran premio d'Italia di Motogp, nel suo giro d'onore ha trovato il fan club a bordo pista alla curva del Correntaio, dove per l'occasione era stata montata la tribuna Ducati.

I fedelissimi del campione hanno messo in scena insieme a lui un concerto rock con tanto di chitarre e parrucche che ricordavano la storica band statunitense dei Kiss.

L'idea è nata dopo che Pecco ieri mattina aveva voluto celebrare il complesso rock con la livrea del suo casco che ricordava il famoso trucco facciale dei suoi componenti con il titolo di un loro celebre brano ‘Rock’n’roll all nite’.

Pecco Bagnaia con il casco omaggio ai Kiss dopo la vittoria al gran premio di Motogp (foto Ansa)

Poco dopo sono arrivati i ringraziamenti di Gene Simmons, bassista e cantante dei Kiss, che ha inviato un videomessaggio sui social allo stesso Bagnaia: “Buona fortuna al mio amico in Italia che certamente ha avuto buon gusto nello scegliere il mio make-up. Probabilmente vincerai”. Mai pronostico è stato più azzeccato, visto che oggi è arrivata la splendida vittoria con tanto di grande festa rock.

Questo è solo un antipasto della grande festa che vedrà protagonista Bagnaia il 20 luglio a Pesaro, nell’incantevole Villa Imperiale scelta dal campione per il matrimonio con la sua Domizia Castagnini.