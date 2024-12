Pecco Bagnaia e Domizia, l’augurio più dolce in luna di miele in Giappone

Pesaro, 20 dicembre 2024 – Luna di miele in Giappone per Francesco “Pecco” Bagnaia e Domizia Castagnini. Il vincitore di tre titoli mondiali (nel 2018 in Moto2, e nel 2022 e 2023 in MotoGP), torinese di nascita ma pesarese d’adozione, è volato con la moglie nella terra del Sol Levante per il viaggio di nozze.

Il pilota della Ducati e la fashion buyer si sono sposati lo scorso 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo Pecco, i due si conoscono dall’infanzia, ma solo sei anni fa hanno scoperto di provare qualcosa di più l’uno per l’altra. Per un periodo Bagnaia e Castagnini hanno vissuto separati visto che lei ha completato i suoi studi a Milano: quando poi ha trovato lavoro a Pesaro, lui l’ha seguita. La ragazza è molto apprezzata su Instagram. Dal 2019 vivono insieme a Pesaro; fa parte della famiglia l’inseparabile bassotto Turbo, che però in questa occasione sarebbe rimasto a casa.

Viaggio di nozze in Giappone per Bagnaia e la sua Domizia, sulla torta in un ristorante di Kyoto si legge 'Happy honeymoon' (felice luna di miele)

Una luna di miele sotto Natale, a cinque mesi di distanza dal “sì”. E Bagnaia si gode il meritato riposo dopo la stagione MotoGP. La coppia questi giorni sta condividendo su Instagram alcuni momenti insieme. Hanno visitato ad esempio il Fushimi Inari-taisha, santuario di Kyoto alla base della montagna Inari, Yasaka Koshin-do, un piccolo tempio a Higashiyama. Hanno gustato ovviamente i piatti tipici, come l’immancabile sushi, e girato per negozi. Hanno fatto tappa anche a Kanazawa, la capitale della prefettura di Ishikawa, sull’isola centrale dell’arcipelago giapponese, Honshu. È famosa per i distretti ben conservati di epoca Edo, i musei d’arte e l’artigianato regionale.

Teamlab Planets, Tokyo (foto da Instagram)

Il campione conta 1,7 milioni di follower. Ogni volta che la coppia condivide foto insieme fa incetta di “mi piace” e cuoricini. Come in questo caso. Sotto agli scatti, una pioggia di auguri.

“Strolling around Kyoto”, “Passeggiando per Kyoto”, ha scritto la signora Bagnaia. Al matrimonio da favola di Bagnaia a Castagnini hanno partecipato molti amici vip, a Villa Imperiale, con la sua meravigliosa vista che si affaccia sul mare dal colle San Bartolo.

Domizia tra le orchidee al Teamlab Planets, Tokyo

Lui in tight grigio, la neo signora Bagnaia meravigliosa in bianco, negli scatti condivisi sui social, sorridono con Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello. Il “Dottore” infatti, amico e mentore di Pecco, era tra gli invitati, come pure il cantautore Cesare Cremonini.