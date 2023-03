Pesaro ‘marchignola’ e dal gusto vistoso nel vestire: parola di Linus e Radio Deejay

Linus e Nicola Savino di Radio Deejay

Pesaro, 1 marzo 2023 – Come si pone un’anconetana nei confronti di Pesarese, ma soprattutto, la città di Rossini è più romagnola o marchigiana? La domanda è sorta spontanea durante la puntata del 24 febbraio 2023 di “Deejay chiama Italia”, la trasmissione radiofonica di Radio Deejay condotta da Linus e Nicola Savino e che va in onda da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.



In collegamento con i due radiofonici c’era Fabiola, un’anconetana che ha deciso di sfatare il mito della rivalità tra le due città marchigiane: “L’accento dei pesaresi è più vicino a quello romagnolo, essendo loro confinanti con Cattolica e Riccione. Anche lo stesso Valentino Rossi viene spesso scambiato per un romagnolo pur essendo marchigiano, di Tavullia. Ma comunque, tutta questa rivalità tra le due (Ancona e Pesaro) di cui si parla io non la vedo”.



Una città con “il piede in due scarpe”, l’ha poi definita il conduttore Linus che durante la puntata ha sin da subito ricordato la presenza della Victoria Libertas: “La Scavolini Pesaro c’è ancora. Su questo sono sicuro”. Provocando qualche malumore nei tifosi



A detta di non meglio precisati amici romagnoli dei due conduttori (ma la moglie di Linus è riccionese, ndr) un pesarese si riconosce subito: “Da un lato per l’accento, né del tutto romagnolo e né del tutto marchigiano, dall’altro per il gusto vistoso nello scegliere l’abbigliamento ma – sottolineano i due – questo è solo il punto di vista dei riccionesi che si pongono, da sempre, come acerrimi rivali dei vicini pesaresi”.