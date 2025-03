Pesaro, al cinema torna il varietà con “Zazà Night”

Pesaro, 1° marzo 2025 – Teatro, cinema, avanspettacolo ed enogastronomia. Tutto in una serata. Per la prima volta a Pesaro una formula nuova ed è subito sold out. “Zazà Night”, questo è il nome dell’evento che ha come data zero oggi al cinema Astra di Pesaro. La serata inizia alle 20 con un ricco buffet per poi proseguire con avanspettacolo e proiezione di un film a sorpresa. Soubrette, cantanti, attori e ballerini, coinvolgeranno il pubblico per rivivere le magiche atmosfere degli anni del grande Varietà. Il format nasce dai racconti e amarcord di famiglia di Elena Ronchetti, regista e coreografa di fama nazionale. Storiche le sue collaborazioni con Garinei e Giovannini, Gino Landi, Nanni Moretti e Saverio Marconi. Il format “Zazà Night” richiama la celebre canzone del 1971 “Dove sta Zazà” di Gabriella Ferri, la cantautrice impegnata per anni a far rivivere i fasti dell’avanspettacolo. Si parte l’1 marzo, ma non finisce qui. Infatti si prosegue con le serate 15 marzo e 29 marzo e poi ad aprile il 17 e il 25. Sotto la regìa di Elena Ronchetti, in scena ci saranno sette professionisti di fama nazionale, volti conosciuti anche dal mondo televisivo: Stella Ferrucci, Andrea Carli, Matteo Faieta, Lucrezia Zambon, Giulia Cesaroni e Nicole Zignani. Direttore musicale sarà Roberto Colavalle.

b. t.