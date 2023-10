Capitale della cultura, ‘Pesaro 2024’ si svela agli Stati generali del turismo

Pesaro, 10 ottobre 2023 – Ci siamo. ‘Pesaro capitale della cultura’ comincia a svelarsi dopo mesi di attesa interrotti dall’intervista con la quale, sul Carlino, il vicesindaco Daniele Vimini ha tratteggiato le tappe del 2024. Oggi si farà un passo in più, in occasione del Stati generali del turismo che si apriranno alle 15 nella sede "Alpitour World" in strada della Fornace Vecchia.

"Gli Stati generali del turismo sono un appuntamento che da sempre rappresenta un’opportunità collettiva per fare il punto sulla stagione passata, per fare le previsioni su quella entrante e per annunciare i principali eventi dell’anno a venire – dicono il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini –. L’edizione 2023 si conferma dunque occasione per raccontare il calendario degli eventi con maggiore caratterizzazione turistica e culturale e, allo stesso tempo, permette di avvicinarci all’anno straordinario di Pesaro 2024, fissandone le date cardine, allacciando, ancora una volta, le interconnessioni tra natura, tecnologia e innovazione, nel segno de “La natura della cultura” che sosterrà il territorio nel vivere l’inedito e incredibile viaggio della Capitale".

Il programma si aprirà alle 15 con il saluto di Silvano Straccini, direttore generale di ‘Pesaro 2024’, poi ci sarà l’intervento di Tommaso Bertini, direttore marketing corporate di Alpitour World, che sviscererà andamenti e trend del turismo e dell’azienda. Alle 15.30 ci sarà un confronto tra capitali della cultura: "Da Procida 2022 a Pesaro 2024 passando per Bergamo-Brescia 2023". Ne parleranno Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024, e il sindaco Ricci. Si parlerà ancora di dati e prospettive turistiche di Pesaro con Mario Romanelli, direttore vendite dell’azienda fiorentina ‘Data Appeal Company’, e Stefano Bonini, amministratore di Trademark Italia. Alle 16.30, il vicesindaco svelerà alcune delle scelte del 2024 nel suo intervento "Tra Capitale italiana della cultura e flussi turistici. Strategie e visioni". Dopo di lui toccherà a Francesco Delzio, delle Ferrovie Italiane, che presenterà il progetto

“Land of beauty”, quindi a Marco Bruschini, direttore Atim Marche ("Strategie di sviluppo turistico della Regione Marche") e ad Agnese Pini, direttrice del Qn, che parlerà della strategia di media partnership per Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura. A chiudere la carrellata degli interventi sarà Simona Sala, direttrice Rai Radio 2, prima della chiusura (ore 18) affidata al sindaco Ricci, con le anticipazioni sul programma di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura.