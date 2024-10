Cultura, Pesaro adesso punta all’Europa

Pesaro, 27 ottobre 2024 – Con lo sguardo proiettato al futuro, Pesaro lancia la sua candidatura insieme a Urbino e tutti i comuni della provincia, a Capitale europea della Cultura 2033. La formula, già collaudata in questo anno da Capitale italiana della cultura con importanti risultati in termini di eventi organizzati e presenze, è quella della Capitale al quadrato, in cui a turno, i Comuni della provincia sono diventati Capitale insieme a Pesaro, presentando a loro volta eventi ed iniziative.

Un progetto capillare, che ha permesso di coinvolgere tutto il territorio, dalla costa all’entroterra, su cui Pesaro punterà nuovamente per centrare la nomina a Capitale europea 2033. E dopo eventi di grandi richiamo dell’anno in corso – a partire dal successo del Rof, ma anche l’opera immersiva The Life dell’artista Marina Abramovic, o Kagami, l’omaggio di fine agosto al compositore giapponese Ryuichi Sakamoto –, la strada è decisamente tracciata.

I protagonisti, ieri, agli Stati Generali del Turismo

“Per noi il 2033 è iniziato nel 2019 – dice il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, durante gli Stati Generali del Turismo 2025 che si sono tenuti ieri a Pesaro – cioè quando siamo stati a Matera negli ultimi giorni in cui era Capitale europea. Proprio in quella occasione avevamo presentato, insieme a tutti i comuni della provincia, la candidatura a Capitale europea 2033. Poteva sembrare una ’sfida matta’, ma è solo da preparare per tempo. All’interno del dossier presenteremo anche tutti gli investimenti che il Comune di Pesaro ha deciso di fare sugli edifici della cultura, tra cui quello relativo all’Auditorium Scavolini, inaugurato quest’anno, ma anche quelli che riguardano altri edifici culturali della città, con 44 milioni di euro di risorse che potranno essere impiegate grazie al Pnnr”.

Vimini sottolinea poi l’altro elemento della strategia che porterà alla candidatura: “L’idea del 50x50 si è dimostrata vincente, coinvolgendo tutto il territorio e noi potremmo documentare in maniera dettagliata il percorso reale intrapreso con questo progetto, cosa su cui non possono contare altre realtà”. Come è stato ricordato durante gli Stati Generali del Turismo, sono stati 566 gli eventi organizzati fino ad ora attraverso il progetto 50X50 Capitale, per oltre 43mila presenze.

“Nei giorni scorsi – aggiunge – è stata assegnata la Capitale europea 2030. Mancano solo tre anni alla proclamazione di quella del 2033. Certo sarà tosta ma vale la pena affrontare questa prova – dice Vimini –. Fra l’altro ricordo che, in termini di budget, la sfida europea si muove con “investimenti” con due zeri in più rispetto a quella italiana”.

Presente all’incontro anche il direttore Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Paolo Verri, che è stato il direttore di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura: “Difficile immaginare una fortuna più grande di quella di dirigere una Capitale europea della cultura, ma non bisogna cedere alla tentazione di piacere a tutti”, ha detto passando poi la parola a Paula Mota Garcia, coordinatrice del progetto di candidatura di Évora 2027, che in collegamento dal Portogallo ha presentato il percorso e il successo della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2027 e a Edoardo Colombo, presidente di Turismi.Ai, che ha parlato di intelligenza artificiale applicata al settore del turismo.

Le conclusioni sono state affidate a Matteo Ricci, europarlamentare, vicepresidente della Commissione per i Trasporti e il Turismo ed ex sindaco di Pesaro. “La Capitale italiana della cultura 2024 è un grande volano per tutta la regione, che forse non è stato capito. Ora è fondamentale non disperdere questo patrimonio e progettualità e darci come obiettivo la candidatura del 2033, per far sì che Pesaro rimanga per decenni una delle mete principali d’Italia che ha scommesso sulla cultura e bellezza, facendole diventare elementi di unicità e marketing territoriale”.