Safety Love, il concertone a Pesaro. Da Noemi a Big Mama e Piero Pelù: così il lavoro diventa una canzone

Pesaro, 12 giugno 2024 – Se n’era già parlato al concertone del 1° maggio a Roma della "Carta di Urbino", che ieri sera è stata il filo conduttore di Safety Love, l’evento di apertura del Festival internazionale della Salute e Sicurezza sul lavoro che apre i battenti stamane in città. In quell’occasione, sul palco della capitale, il decalogo elaborato dall’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Fondazione Nazionale Rubes Triva era stato consegnato nelle mani di Leo Gassmann. Ed è stato proprio il figlio d’arte, che ha conquistato con il suo talento soprattutto il pubblico più giovane, ad aprire la serata che ha riempito come un uovo Piazza del Popolo.

«Sicurezza sul lavoro, è ora di cambiare musica", lo slogan di uno show che si è snodato fra spettacolo e denuncia sociale, con dieci big – appartenenti quasi tutti al mondo della musica – che prima di esibirsi hanno letto a turno i 10 principi della ’Carta di Urbino’ presentata recentemente a Bilbao, nell’ambito di una conferenza pubblica promossa dall’Unione Europea. Un documento che indica in 10 punti una riflessione sugli aspetti ancora irrisolti della prevenzione, enunciando valori irrinunciabili per la tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora. Si sono alternati sul palco gli artisti più diversi, ma tutti impegnati ed uniti nel denunciare il problema che miete ancora troppe vittime nel nostro paese senza che nulla cambi ogni volta che succede una tragedia.

Hanno infiammato la piazza, a cominciare da Big Mama, la rapper che ha sdoganato molti tabù, ai Coma Cose, sempre carinissimi, beccati ieri a passeggiare in spiaggia come una coppia qualunque; dai vecchi draghi del rock Edoardo Bennato e Piero Pelù, alle raffinate melodie di Malika Ayane, dalla voce graffiante di Noemi (che ha tra l’altro rilevato che la nonna era di Pergola) alla tenera ironia di Neri Marcorè. Davvero ce n’è stato per tutti i gusti e non sono mancati gli applausi per l’attore e drammaturgo Stefano Massini e l’attrice Michela Andreozzi. A srotolare il filo di una favolosa serata, fra l’altro completamente gratuita, è stata invece la giornalista Monica Setta.

Ma non sono mancate le polemiche. Non è bastata piazza del Popolo a contenere il desiderio di ammirare dal vivo un drappello così nutrito di artisti, per di più gratis. Stabilita una capienza di 3.500 persone per motivi di sicurezza, la piazza si è riempita molto prima delle 21, lasciando molta gente ai varchi di via Branca, via Rossini e via San Francesco, mentre al varco di corso XI Settembre entravano solo gli invitati dalla Fondazione organizzatrice. Che erano ben 400 sui 660 posti seduti, circondati dalle transenne. La gente a un certo punto ha sfondato e si è seduta dove capitava. Cose che capitano quando non c’è un biglietto a garantire il posto. Poi a un certo punto la musica ha preso il sopravvento, con la splendida Orchestra Sinfonica Rossini che ha accompagnato i cantanti. Chi non ha potuto godere dello show potrà rivederlo il 13 luglio su RaiUno in seconda serata.