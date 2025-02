La più amata dagli italiani, Scavolini sceglie la Pausini: “Ci porterà nel mondo”

Pesaro, 12 febbraio 2025 – “Sicuramente la cantante italiana più conosciuta e famosa in tutto il mondo”, dice Fabiana Scavolini, amministratore delegato dell’azienda fondata dal padre e dello zio Elvino, parlando di Laura Pausini che è la nuova testimonial dell’azienda di Montelabbate.

Laura Pausini nello spot «Vivimi» di Scavolini, ispirata alla sua hit

Dall’altro ieri in tutti le televisioni italiane sta passando il nuovo spot pubblicitario della cucina più amata dagli italiani. Un ritorno all’antico, quello degli Scavolini, perché si torna alla figura della ’regina della casa’ e cioè una donna: tutto iniziò con Raffaella Carrà, dal 1984 al 1986; quindi è stata la volta di Lorella Cuccarini dal 1987 al 2004, e poi, per cambiare volto e strategia, diventa testimonial dal 2021 al 2024 Carlo Cracco uno dei più noti chef italiani. Chiusa questa parentesi ecco che arriva la scelta di Laura Pausini che Fabiana Scavolini descrive così: “Una donna molto simpatica ed anche molto disponibile. No, ancora non è venuta in azienda ma vediamo quello che succederà prossimamente. Lo spot che sta andando in onda su tutte le televisioni lo abbiamo girato a Roma”.

Una Scavolini che resta la cucina più amata dagli italiani, ma che guarda anche a nuovi orizzonti perché fondamentalmente con la Pausini la strategia allarga i confini ed ha un visione globale: “Per il momento la programmazione pubblicitaria dello spot con Laura Pausini è finalizzato solamente all’Italia ma non è detto che un domani non si possa anche guardare all’estero. Dove arriviamo sicuramente attraverso i social e il web. Valutazioni che faremo in futuro. Il contratto che ci lega? E’ pluriennale”, continua Fabiana Scavolini.

Una immagine e una popolarità, quella di Laura Pausini, che esce dai confini nazionali perché ha tenuto concerti in tutto il mondo duettando anche con cantanti che hanno fatto la storia della musica leggera degli ultimi decenni: un paio per tutti Michael Jackson e Ray Charles. “Uno spot quello che abbiamo realizzato con la Pausini – continua Fabiana Scavolini – che non è finalizzato solamente alla cucina ma che abbraccia l’arredo di tutta la casa, a 360 gradi”.

La scelta d’immagine fatta dalla famiglia di Montelabbate nasce dalla grande popolarità della cantante non solo in Italia ma a livello internazionale. Quindi in linea con la filosofia d’espansione del marchio Scavolini che è diffuso un po’ in tutto il mondo a partire dagli Stati Uniti dove la famiglia ha anche acquistato un grande immobile in uno dei quartieri più chic della Grande Mela. Quindi esposizioni a Shanghai in Cina, a Parigi ed anche in India. Una presenza planetaria.

Laura Pausini, di Solarolo, 50 anni, ha venduto in tutta la sua carriera oltre 70 milioni di dischi, ha vinto oltre 226 dischi di platino ed è da molti anni la cantante italiana più popolare all’estero, in particolare nel nord e sud America. Lo spot che ha iniziato ad andare in onda in questi giorni è stato battezzato “Vivimi” e attraverso le sue note scorrono le immagini: uno dei maggiori successi della cantante romagnola. Ma il finale è quello di sempre, il più famoso, e cioè la cucina più amata dagli italiani. Slogan coniato e partito con Raffaella Carrà, passato attraverso Lorella Cuccarini e che ora vede passare il testimonial a Laura Pausini.