Super vacanza a Ibiza per Valentino Rossi con figlie e compagna: le foto più belle

Dopo settimane ricche di eventi, tra il battesimo della piccola Gabriella e la partecipazione al Gran Premio di Imola, Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello hanno scelto Ibiza per concedersi un po’ di relax assieme alle figlie Giulietta e Gabriella. In un clima sereno e pieno di amore la famiglia del Dottore si è regalata un'altra vacanza da sogno tra mare, coccole e relax: la modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni dei momenti più piacevoli del soggiorno, foto e video che hanno fatto il pieno di like.

