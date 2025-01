Luca Marini e la vacanza da sogno a Bali con la famiglia: le foto

Pesaro, 24 gennaio 2025 - Vacanza da sogno per Luca Marini, il fratello minore di Valentino Rossi, e la moglie Marta Vincenzi. Questi giorni sono al Four Seasons Resort a Jimbaran, una località balneare situata all'estremità meridionale della penisola di Bukit sull’isola indonesiana di Bali. La Vincenzi ha pubblicato sui social foto con panorami spettacolari, accompagnate dalla frase “Enjoying every moment”, ovvero “Godersi ogni momento”. Insieme a mamma e papà, la piccola Angelina Luce, che lo scorso 12 gennaio ha compiuto i suoi primi tre mesi.