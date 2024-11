La nipotina di Valentino Rossi e le prime foto con papà Luca e mamma Marta: emozioni e coccole

I primi scatti con la piccola Angelina Luce. Luca Marini, il pilota della Honda classe 1997 fratello minore di Valentino Rossi e la moglie Marta Vincenzi hanno condiviso su Instagram con i followers dolci momenti con la loro primogenita. La bimba è nata lo scorso 12 ottobre, quindi ha poco più di due settimane. E, ovviamente, è l’amore di mamma e papà. Tante emozioni in casa Rossi, visto che anche la moglie del 'Dottore' è in dolce attesa: è in arrivo una sorellina per Giulietta. Il pancione della mamma Francesca Sofia Novello cresce e le foto pubblicate sui social sono tenerissime.