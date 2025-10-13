Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te"
13 ott 2025
LUCIA GENTILI
13 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cultura e spettacoli
Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te"

La mamma Marta Vincenzi e il post d'amore per la figlioletta

Il battesimo di Angelina Luce

Luca Marini e Marta Vincenzi, un amore nato sui banchi di scuola

Luca Marini: "Finalmente tutti e tre insieme"

Marta Vincenzi e Angelina Luce supportano ogni giorno papà Luca Marini, anche in pista

Angelina Luce è sempre presente negli scatti di mamma e papà

Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te"

La piccola Angelina Luce ha spento una candelina. Il pilota Luca Marini e la moglie hanno postato una foto dolcissima sui social insieme alla loro bimba davanti a una grande torta: "Grazie per tutti i sorrisi che ci regali"

A sinistra la festa di compleanno di Angelina Luce che ha compiuto un anno; a destra mamma, papà e figlioletta in pista (foto da Instagram)

Pesaro, 13 ottobre 2025 - “Tanti auguri piccola mia. Grazie per tutti i sorrisi che ci regali”. Con questa frase il campione di motociclismo Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, ha augurato alla sua bambina Angelina Luce buon compleanno. Una candelina per lei, nata il 12 ottobre 2024. Il pilota Honda ieri ha condiviso su Instagram una foto dolcissima con la moglie Marta Vincenzi e la loro bimba davanti a una grande torta con i fiori rosa. Sullo sfondo, ghirlande dello stesso colore, palloncini bianchi e tanti dolcetti. Rosa anche il vestitino della festeggiata, che nello scatto è tra le braccia di mamma e papà. Ed è stata subito pioggia di like, decine e decine di migliaia. Anche la zia Francesca Sofia Novello, moglie del Dottore, ha messo il cuoricino. “Tanti auguri principessa”, scrivono i follower.

