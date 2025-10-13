Prima festa di compleanno tutta in rosa per la nipotina di Valentino Rossi: "Un anno di te"

Pesaro, 13 ottobre 2025 - “Tanti auguri piccola mia. Grazie per tutti i sorrisi che ci regali”. Con questa frase il campione di motociclismo Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, ha augurato alla sua bambina Angelina Luce buon compleanno. Una candelina per lei, nata il 12 ottobre 2024. Il pilota Honda ieri ha condiviso su Instagram una foto dolcissima con la moglie Marta Vincenzi e la loro bimba davanti a una grande torta con i fiori rosa. Sullo sfondo, ghirlande dello stesso colore, palloncini bianchi e tanti dolcetti. Rosa anche il vestitino della festeggiata, che nello scatto è tra le braccia di mamma e papà. Ed è stata subito pioggia di like, decine e decine di migliaia. Anche la zia Francesca Sofia Novello, moglie del Dottore, ha messo il cuoricino. “Tanti auguri principessa”, scrivono i follower.