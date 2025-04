Valentino Rossi e Luca Marini con le famiglie in Qatar: 3 baby vip in pista

Il mondo della MotoGP ha fatto tappa in Qatar, e tra i protagonisti del weekend al Lusail International Circuit ci sono stati anche Valentino Rossi e Luca Marini, che hanno approfittato della trasferta per vivere un momento in famiglia. I due fratelli, entrambi legati al paddock anche se con ruoli diversi – Rossi come fondatore e volto del VR46 Racing Team, Marini come pilota ufficiale Honda – sono stati accompagnati dalle rispettive compagne (Francesca Sofia Novello e Marta Vincenzi) e dalle loro bambine. Nuova tappa per la famiglia di Valentino Rossi di ritorno dalla vacanza alle Maldive.