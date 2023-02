Pesaro festeggia, con ‘Le Settimane rossiniane’, il (non) compleanno di Rossini

Manifesto della manifestazione Buon (non) compleanno Rossini

Pesaro, 8 febbraio 2023 – Dal 19 febbraio all’8 marzo si celebreranno a Pesaro le Settimane Rossiniane per festeggiare il (non) compleanno di Rossini, manifestazione divenuta nel tempo un appuntamento istituzionale della città. Diciotto proposte che – come ha sottolineato l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini – “scaturiscono dalla coesione d’intenti e dalla collaborazione fra ben 14 enti e istituzioni”, tra cui il Comune di Pesaro, AMAT, la Fondazione Rossini, il Conservatorio Rossini, il Rossini Opera Festival, l’Ente Olivieri. “Un esempio – gli fa eco Gilberto Santini, direttore di Amat – di tanti soggetti e protagonisti uniti per regalare un momento di festa nel nome di Rossini”.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta fra concerti, conferenze, visite guidate, laboratori per i più piccoli alla scoperta della vita e delle opere del genio pesarese nato il 29 febbraio 1792. Numerose le iniziative fra proposte inedite e appuntamenti tradizionali.

A casa Perticari

Una vera chicca è rappresentata dalla settimana con Rossini a casa Perticari, resa possibile grazie alla disponibilità della famiglia Signoretti e la collaborazione con la Fondazione Rossini. Dal 28 febbraio al 5 marzo nelle splendide sale del palazzo appena ristrutturato, Maria Chiara Mazzi racconterà, in orari diversi, la Pesaro di Perticari e Rossini in un progetto coordinato da Lucia Ferrati, che prevede anche letture affidate a Le Voci dei Libri.

I concerti

Altro appuntamento da non perdere il concerto che vede la collaborazione del Conservatorio pesarese e il Rossini Opera Festival per uno spettacolo dal titolo “Mi lagnerò tacendo!!, basato sul brano omonimo dei Péchés de vieillesse. “I compositori del Conservatorio Rossini – spiega Fabio Masini, direttore dell’Istituto e ideatore dell’evento – hanno lavorato e rielaborato per orchestra alcuni di questi brani realizzando dei veri e propri divertimenti musicali molto diversi tra loro”. Il tutto sarà ‘condito’ dalla partecipazione straordinaria di Elio delle Storie Tese (Teatro Sperimentale, martedì 28 febbraio, ore 21).

E ancora: il concerto Rossini In Canto degli Amici della Lirica, la conferenza dedicata al Teatro musicale da Plauto a Rossini, il concerto del giovanissimo pianista russo Ivan Bessonov, che si cimenterà con una rara trascrizione della cavatina di Figaro, a cura dell’Ente Concerti. Le settimane Rossiniane comprendono anche “Non solo Rossini. Altre note dalla città della musica”, con protagonisti della scena musicale come Nada e il concerto conclusivo della manifestazione affidato all’Orchestra femminile Olympia.

Il profilo culinario di Rossini

Non mancherà il profilo ‘culinario’ del personaggio Rossini, a cominciare da Buongiorno Rossiniano! Una colazione speciale all’interno di Casa Rossini (26 febbraio, ore 9), seguita da Rossini e dintorni (ore 11) a cura dell’Ensemble di fiati della Filarmonica Gioachino Rossini, per passare a “Rossini Gourmet. Maestro di cucina”, un concerto ‘narrato’ da Jader Baiocchi con il Quintetto di Fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini (chiesa dell’Annunziata, 1 marzo, ore 21). Programma e info: www.pesarocultura.it, www.teatridipesaro.it