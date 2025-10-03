Steven Clemons è il vincitore dell'Urbino Award 2025

Urbino, 3 ottobre 2025 - Steven Clemons, noto giornalista e imprenditore, è il vincitore del premio Urbino Award, giunto alla 19ª edizione. Lo ha annunciato l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci, nel corso di un evento ospitato ieri sera nella capitale, Washington DC.

"Il Premio Urbino Award - ha detto Peronaci - compie 19 anni, ma resta giovane nello spirito. Ha la capacità di creare un ponte fra l'Italia e l'America. L'edizione 2025 premia uno dei giornalisti di maggiore esperienza, una personalità polivalente e un grande animatore culturale. Il 22 novembre l'evento che abbiamo avviato qui continuerà a Urbino. Tutto questo aiuterà l'Italia a presentarsi come attore culturale, al centro di una riflessione su un Paese, gli Stati Uniti, che vive un grande cambiamento, con sfide importanti ma anche con grandi opportunità per noi italiani".

Le parole del vincitore: "Ricevo questo premio - ha dichiarato Steven Clemons - con grande umiltà e con orgoglio. Mi interessa ciò che Urbino rappresenta: la cultura, l'arte, ma soprattutto il pensiero e il dialogo. Una città che storicamente ha messo l'uomo e il progresso della comunità al centro delle proprie azioni".

"Nel 2025 - aggiunge l'assessore comunale al Turismo di Urbino Francesco Guazzolini - premiamo una personalità dal carisma internazionale. Steven Clemons sa unire idee contrapposte e facilitare il dialogo tra soggetti con orientamenti diversi. Un modo di porsi perfettamente coerente con la storia della nostra città".

Il premio, dedicato al mondo dell'informazione statunitense, è organizzato dal Comune di Urbino in collaborazione con l'associazione Urbino Award.

All'evento di Washington sono intervenuti anche il fondatore del premio Giovanni Lani e il responsabile del Settore Comunicazione del Comune di Urbino, Gabriele Cavalera. Alla cerimonia erano presenti giornalisti italiani e americani, come la vincitrice 2011 del premio Helene Cooper, funzionari dell'amministrazione USA ed esponenti del mondo economico.

Il premio ha come main sponsor Cafè Milano - Georgetown Entertainment Group e Intesa Sanpaolo, con il sostegno del Centro Studi Americani.