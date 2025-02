Tutti in visita alla corte di re Lorenzo: anche Luca Carboni arriva al palas

Pesaro, 26 febbraio 2025 – “Meno otto al debutto! Le prove di Jovanotti nel @palajovaofficial di Pesaro procedono verso la prima del 4 marzo. Fuori piove e il mare è metallizzato, dentro costruiamo la primavera. Ho una squadra favolosa, mi sento dentro a qualcosa di molto bello. Dai che tra una settimana ci vediamo!”.

Questo uno degli ultimi post di Lorenzo Cherubini che dal 22 febbraio si trova a Pesaro per le prove e l’allestimento del suo nuovo imponente spettacolo che proprio dalla città di Rossini debutterà il 4 marzo per approdare nei principali palasport italiani per un totale di 50 date. Solo alla Vitrifrigo Arena gli spettacoli saranno quattro: 4-5-7 e 8 marzo e sono già tutti sold out. Intanto, dopo il sindaco Andrea Biancani e consorte, l’altro ieri ha fatto visita a Jovanotti nell’astronave di via Gagarin l’amico Luca Carboni.

Il cantautore bolognese è rimasto colpito dall’allestimento scenico dello spettacolo, che secondo indiscrezioni, cambierà pelle, o quanto meno alcuni elementi, ad ogni spettacolo. Ed in effetti il suo PalaJovaofficial 2025 è un tour dai grandi numeri. Non solo per l’allestimento ma anche per il numero di spettatori che ha già acquistato i suoi biglietti in prevendita. Molte delle date del tour sono già senza più biglietti.

Tanta curiosità, tanta attesa ma ancora nessuna indiscrezione sullo spettacolo (tenuto rigorosamente top-secret), anche se è già partito il toto-scaletta sui brani che Lorenzo proporrà al suo affezionatissimo pubblico. Considerando l’unicità di ogni show di Cherubini, probabilmente la setlist avrà una parte più o meno fissa e poi variazioni, per differenziare ciascuna data. Non mancheranno alcuni pezzi evergreen come "Una tribù che balla", "A te", "Bella", "Ragazzo fortunato", "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", "Penso Positivo", "Estate" e "Baciami ancora". Di sicuro lo spettacolo non lascerà delusi né i fan della prima ora, né le giovani generazioni. E non è nemmeno escluso che nei suoi primi quattro spettacoli ci possano essere degli ospiti a sorpresa.

Tanti i papabili, tra questi Cesare Cremonini, Gianni Morandi, lo stesso Luca Carboni. Ma anche personaggi che con la musica c’entrano meno come ad esempio il suo amico di sempre: Valentino Rossi. Intanto nell’ultimo video pubblicato con il fidato bassista della band "Saturnino" (marchigiano doc), Jovanotti svela l’impaziente attesa per questa nuova avventura. "Sono passati 35 anni ma l’emozione è sempre la stessa. Anzi meglio. Non solo non ci siamo rotti le scatole in tutto questo tempo ma la voglia di suonare davvero con una grande band in questo "palazzone" e di "spaccare" è grande!".