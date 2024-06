Pesaro, è ufficiale la data del matrimonio di Bagnaia e Domizia: ecco le pubblicazioni

Pesaro, 13 giugno 2024 – La data delle nozze è già stata fissata per il 20 luglio, ma ora è arrivata anche l’ufficialità con le pubblicazioni di matrimonio. Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini diventeranno presto marito e moglie.

Per celebrare il loro sogno d’amore, il tre volte campione del mondo e la sua storica fidanzata hanno scelto Pesaro, loro città d’adozione: la cerimonia si terrà nella chiesa di Santa Maria Assunta, il duomo cittadino, poi la festa proseguirà a Villa Imperiale, dove si terrà il ricevimento. È stato lo stesso Pecco a parlare di una “cerimonia sobria, senza clamore”, come è nello stile dei due sposi, per cui hanno richiesto l’aiuto di una agenzia specializzata in questa tipologia di eventi per l’organizzazione. Le partecipazioni, anche in questo caso sobrie e molto eleganti, che riportano le iniziali dei due sposi racchiuse in una corona di fiori, sono già state inviate settimane fa.

Gli invitati

Tra gli invitati ci saranno sicuramente Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, con la figlia Giulietta. Con loro non mancherà anche il fratello di Valentino, Luca Marini e la moglie Marta Vincenzi, in dolce attesa: i due aspettano una bambina. Tra gli invitati ci sarà anche il pilota Federico Fuligni con la compagna e il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempi, che proprio due anni fa scelsero la location di Villa Imperiale per le loro nozze. Non mancheranno poi altri volti noti dello sport, il management Ducati, i piloti della VR46 e sembra che presente anche il telecronista della MotoGp, Guido Meda.

Viaggio di nozze

E il viaggio di nozze? Sarà sicuramente lontano dall’Europa, come ha dichiarato lo stesso Pecco Bagnaia, in una meta che assicuri anche un po’ di relax in spiaggia. Al momento top secret il vestito della sposa, anche se non è difficile immaginarsi che sarà una favola, visto la sua grande passione per la moda che è diventata anche la sua professione. Infatti, Domizia è fashion buyer per la boutique Ratti. Per lo sposo, invece, si ipotizza un abito firmato Gucci, dopo che Pecco era stato notato alle sfilate milanesi del brand. Non ci resta che attendere, visto che manca solo poco più di un mese a uno tra i matrimoni più attesi dell’estate.