Vacanze di Pasqua: Filippo Magnini e Giorgia Palmas volano in Sardegna

Pesaro, 13 aprile 2025 – Una Pasqua in famiglia attende il campione di nuoto pesarese Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas, che si godono il mare primaverile a Costa Rei, in Sardegna, tra giochi sulla spiaggia e scatti romantici. La Sardegna, regione d’origine della Palmas, rappresenta sempre un porto sicuro per la coppia, che, nonostante i mille viaggi e impegni, trova sempre il modo di tornare ‘a casa’. Con loro anche Mia, la loro bambina di quattro anni, e Sofia di 17 anni, nata dal precedente matrimonio dell’ex velina con Davide Bombardini.

La famiglia sui social

“I nostri primi castelli di sabbia” scrivono i due sui social pubblicando una foto della famiglia felice intenta a giocare sulla spiaggia. L’amore di Filippo Magnini e Giorgia Palmas sembra più vivo che mai: i due, dopo essersi conosciuti a Milano nel 2018 si sono sposati nel maggio 2021, poco dopo l’arrivo, nel 2020, della figlia Mia.

Vacanze di Pasqua in Sardegna per Filippo Magnini: giochi in spiaggia con la figlia (foto Instagram)

Le foto scherzose

Nuovi scatti da inserire nell’album di famiglia arrivano proprio dal pomeriggio passato in spiaggia a Costa Rei. “C'era una volta l'idea di fare una bella foto ricordo – scrive Giorgia Palmas sotto ad un nuovo post che ritrae la conduttrice televisiva insieme alla figlia e alla mamma -. Invece c'è stata una craniata, un insetto non meglio identificato che mi è arrivato addosso e... beh le foto migliori sono queste”. Non presente nelle foto, c’è anche la primogenita di Palmas, Sofia, come conferma la mamma nei commenti. A chi scrive “manca solo Sofia” l’ex velina risponde “C’è, c’è”.

I viaggi

La coppia è solita viaggiare e fare spesso tappa a Pesaro, città natale del campione di nuoto, e luogo di inizio della sua carriera. Sono tanti infatti i viaggi insieme, spesso documentati sui social con foto e video. Al mare, in montagna, al lago, a Pesaro, a Parigi per le Olimpiadi, ma anche vicino casa per il doposcuola della bimba.