Valentino Rossi, battesimo vip in riva al mare: dai look al menu

Pesaro, 5 maggio 2025 – Ieri, domenica 4 maggio, il campione della MotoGp Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, hanno festeggiato il battesimo della secondogenita Gabriella, a quattro mesi esatti dalla sua nascita, il 4 gennaio. Una giornata speciale per il “Dottore”, iniziata con la cerimonia in chiesa e proseguita in una location da favola con vista mare, un ristorante di pesce in Romagna, come mostrano le stories condivise su Instagram dalla Novello, modella e influencer.

La primogenita Giulietta e la mamma erano vestite di bianco, come la festeggiata. Come anche diversi invitati, tra cui la zia Marta Vincenzi, moglie del fratellino di Valentino Rossi, Luca Marini, pilota della Honda classe 1997. Gli zii sono reduci da una vacanza a Forte dei Marmi.

La primogenita Giulietta, in bianco e dettagli beige, a riprendere l'outfit di mamma Francesca Sofia Novello e papà Valentino Rossi (foto da Instagram)

Gli addobbi floreali sono stati scelti sulle tonalità del bianco e del rosa, tra candele e fiori delicati. Rosa anche nelle porcellane dei piatti e nei calici. Una festa elegante con amici e parenti, tutti innamorati della piccolina; dopo il rito in chiesa, pranzo in un ristorante affacciato sul mare, dicevamo. Complice la giornata di sole, stupendo anche il panorama. Dalla tavola ai segnaposto, ogni dettaglio è stato scelto con cura.

Il menu di pesce

Questo il menu: buffet di mare e monti, bollicine e spritz, spaghetti in salsa di brodetto, pesce, molluschi e crostacei, grigliata mista di pesce alla romagnola e contorni. La Novello ha postato nelle foto anche l’amica e organizzatrice di eventi che si era occupata anche del compleanno di Giulietta.

Le immagini del battesimo di Gabriella Rossi, eleganza in riva al mare: festa con amici e parenti (foto da Instagram)

I look di famiglia e invitati

Da sogno i vestitini delle due principesse di casa, Giulietta e Gabriella, dal fiocco in testa alle scarpette. Outfit impeccabili con alcuni dettagli beige, a riprendere la giacca del papà Valentino Rossi. In bianco anche mamma Francesca Sofia. Pantalone bianco e giacca marrone per Uccio, padrino della piccolina. Giulietta ha 3 anni, è nata il 4 marzo 2022 all’ospedale di Urbino, dove è venuta alla luce quest’anno anche la sorellina Gabriella, il 4 gennaio. Il nome di entrambe inizia con la “G” ed entrambe sono nate il giorno 4. Il battesimo di Giulietta, nel settembre 2022, si era svolto al Castello di Granarola.

Scatti di famiglia sui social

Il campione di Tavullia (Pesaro Urbino), che ha conquistato nove volte il titolo mondiale, è innamorato delle sue bimbe e anche lui in diverse occasioni ha condiviso su Instagram le foto di famiglia. Niente foto in volto, però, né della piccola Gabriella, né della prima figlia, Giulietta. Valentino Rossi e Francesca Novello hanno infatti deciso anche per Gabriella, come fatto per la primogenita Giulietta, di non mostrare mai il viso delle bambine. Quindi sui social solo foto di dettagli o da dietro.

La vacanza alle Maldive

A inizio aprile la famiglia al completo si è regalata una vacanza alle Maldive, tornando nel paradiso tropicale, dove era già stata nel 2023 (in quel caso solo con Giulietta). Il “Dottore” e la modella stanno insieme da sette anni e si sono conosciuti in pista, quando lui gareggiava nella MotoGp (che ha lasciato nel 2021). Francesca Sofia Novello era tra le ragazze ingaggiate per reggere l’ombrello ai piloti, un’“ombrellina”.