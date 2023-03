Valentino Rossi a cena con Lazza, Marracash, Alessandro Borghi e Salmo

Lazza, Alessandro Borghi, Marracash, Valentino Rossi e Salmo a cena a Milano: ecco perché

Concerto Lazza 2023, nuove date in Emilia Romagna e Marche

"Un western fluviale lungo il Po" Successo per Borghi all’Apollo

Valentino Rossi e Pecco Bagnaia in cucina da Bottura: dalla moto ai fornelli

Per approfondire:

Pesaro, 23 marzo 2023 – Un marchigiano (anzi marchignolo), un milanese, un siciliano, un romano e un sardo si siedono ad un ristorante: non è una barzelletta, ma l’improbabile tavolata che si è riunita lo scorso 21 marzo a Milano e che ha visto Valentino Rossi, Lazza, Marracash, Alessandro Borghi e Salmo cenare insieme. La foto, pubblicata dal giovane rapper reduce da Sanremo Lazza e ripostata dal collega e produttore Salmo, ha fatto subito il giro del web. E la domanda sorge spontanea: che cosa stavano combinando insieme quei cinque?

Il motivo della cena

A quanto pare, la serata è stata organizzata dall'attore romano della serie tv Diavoli, Alessandro Borghi, per una proiezione privata del film Delta che esce nelle sale oggi, 23 marzo. Il film è molto sentito dalle nostre parti, considerando che è stato girato nelle Valli di Comacchio, nelle terre di Mesola, Goro, Codigoro, Argenta e Ferrara e nella ex centrale termoelettrica di Porto Tolle.

L’attore, che dall’uscita al cinema di Non essere cattivo di Claudio Caligari nel 2015 ha collezionato un successo dietro l’altro, è stato ospite a Radio Deejay e ha raccontato qualche piccolo aneddoto, spiegando anche il rapporto con Valentino Rossi, che per ultimo si è unito all’iconica cena.

"Quando vengo a Milano ho questa cerchia di amici – spiega Borghi – che sono più che altro cantanti e musicisti, persone a cui voglio molto bene. Il primo che chiamo? È sempre Salmo, è un fratello. Ci vogliamo molto bene”.

Alessandro Borghi su Valentino Rossi

Che la tavolata abbia incendiato il web di certo non stupisce. Quello che però ci si chiede è cosa c’entrasse il Dottore di Tavullia nella cena milanese. Ecco che Borghi, nella stessa intervista, risponde alle domande che ci siamo posti un po’ tutti. E a quanto pare, Borghi è un fan dello sport e di Vale, che dunque ha aggiunto un sapore tutto particolare a questa cena.

“C’era anche Valentino Rossi, che è arrivato dopo. Ma senza la bambina. Quest’anno mi sono state regalate due cose incredibili. Prima sono stato a cena con Roger Federer a Parigi, una roba incredibile. È stata una casualità. Ci siamo trovati a cena io, Federer, la moglie di Federer, Baz Luhrmann, sua moglie, Anna Wintour e Francesco Carrozzini. Poi adesso Valentino”.

E aggiunge: “Ho un debole per gli sportivi, mi fanno una sensazione strana. Ieri mi sono dovuto trattenere dal fare il fan boy di Valentino. Ho dei ricordi legati a me e mio padre sul divano. Ha fatto 26 motomondiali, parliamo di una leggenda. È stato molto bello”.

Borghi, Salmo, Lazza, Marracash: la compagnia di Vale

Oltre alla leggenda del motociclismo e alla star romana, al tavolo si sono seduti altri astri ascendenti dello spettacolo. In questo caso, del mondo della musica considerando che stiamo parlando di tre rapper affermatissimi.

Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, è un rapper nato ad Olbia e classe 1984. Il suo rap, definito spesso “metallico” per le influenze della musica hardcore e metal in cui avrebbe sguazzato prima di sfondare con la sua cifra artistica, ha conquistato ben presto Milano divenendo il musicista affermato che conosciamo oggi.

C’è poi Marracash, nato a Nicosia, in provincia di Enna, nel 1979 e poco dopo trasferitosi nella città milanese. Fabio Bartolo Rizzo, questo il suo vero nome, è diventato il King della scena hip hop esordendo nel 2005 con un mixtape autoprodotto, Roccia Music I insieme al collettivo Dogo Gang. Marracash è anche noto per la sua lungo ed intensa relazione con la popstar romana Elodie.

E poi c’è lui, il giovane Lazza, che con la sua “Cenere” è entrato nelle case degli italiani a Sanremo esibendosi sul palco dell’Ariston e classificandosi secondo a Sanremo 2023. Jacopo Lazzarini, classe 1994, è il più giovane del gruppo ma può vantare già dischi di platino, primi posti nelle classifiche di ascolto e soprattutto, una cosa non da poco, con l’album ‘Sirio’ è riuscito ad eguagliare in durata il primato di Vasco Rossi in durata con ‘Numero uno’ nel 2011.