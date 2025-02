Valentino Rossi, coccole scatenate sulla neve per Francesca Sofia Novello: i momenti più belli con le figlie

Pesaro, 9 febbraio 2025 – Giochi e coccole sulla neve per Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, con le due figlie Giulietta e Gabriella. Questi giorni il trio rosa è a Madonna di Campiglio, in Trentino Aldo Adige.

Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, con le figlie Giulietta e Gabriella in vacanza a Madonna di Campiglio (foto Instagram) Francesca Sofia Novello con le figlie (da Instagram) [Missing Credit]

Divertimento sulla neve

Instagram è la piattaforma scelta dalla mamma bis per condividere video e foto di paesaggi bianchi e momenti familiari di divertimento con le bimbe. In un video, la Novello gioca con la primogenita Giulietta, che compirà tre anni il prossimo 4 marzo. Come sottofondo musicale del video guarda il video, ha scelto la colonna sonora di Friends, “I’ll be there for you” dei The Rembrandts.

Fotogrammi del video con Giulietta (da Instagram) [Missing Credit]

In un altro scatto, c’è la piccolina di casa, Gabriella, nata lo scorso 4 gennaio. Anche la foto con la neonata tra le braccia di mamma, ornata da tanti cuoricini, ha fatto ovviamente il pieno di like.

Inverno a Madonna di Campiglio

Pochi giorni fa, la modella e influencer Francesca Sofia Novello aveva annunciato il suo ritorno a Madonna di Campiglio, uno dei suoi posti del cuore. Anche "Il Dottore" Valentino Rossi, campione di Tavullia, è un frequentatore abituale di questa località turistica, sia d’estate che d’inverno. La coppia ha scelto spesso questa meta per le vacanze. “I’m back”, ovvero “sono tornata”, è stato l’annuncio dell’altro giorno. La Novello, già sugli sci con il pancione, è tornata ora alle Dolomiti, come ha fatto sapere ai follower su Instagram. In formissima, ha postato un video dove scende in snowboard (video): “Dopo due gravidanze e una vertebra rotta ripartiamo”, ha scritto. Molto sportiva, ha vissuto entrambe le gravidanze con serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi della dolce attesa.

Valentino Rossi, intanto, è impegnato nelle corse. Come si legge su ‘paddock-gp.com’, “Il Dottore” nel 2025 ha intenzione di essere più presente ai box della Moto Gp. Dopo qualche fugace apparizione negli anni passati, il campione di Tavullia punta a seguire i suoi piloti e il suo team più da vicino. Nel frattempo, la Novello si dedica alle bimbe e condivide scatti sulla neve, con la carrozzina o piatti golosi. In un tenero scatto, Giulietta “guida” il passeggino con Gabriella, come buona sorella maggiore.

Il 4 gennaio, la coppia ha dato l’annuncio dell’arrivo di Gabriella sui social, come avvenuto per la primogenita Giulietta, tutte e due i loro nomi iniziano con la “G” come Graziano, papà di Valentino.