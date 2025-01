Valentino Rossi, come sta Francesca Sofia Novello dopo il parto

Pesaro, 6 gennaio 2025 – “Grazie a tutti per i messaggi meravigliosi! Stiamo benissimo, Gabri è stupenda e bravissima. Io mi sto riprendendo piano piano! Ci sentiamo presto”. È stato il messaggio condiviso con i tanti follower da Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi. I due sabato, 4 gennaio, sono diventati genitori bis. E sia sui social che dal vivo sono stati travolti da un’ondata di affetto per la nascita della secondogenita.

Sulla foto della Novello, modella e influencer, un mazzo di fiori. Un altro scatto pubblicato è stato quello della “piada col crudo”. Nella foto, oltre alla piadina con prosciutto crudo e rucola, si vedono patatine fritte con formaggio e bacon. Ma era il prosciutto a mancare alla neomamma; alle donne in gravidanza infatti viene consigliato di evitare il consumo di salame e prosciutto crudo perché queste carni sono stagionate, fermentate e non cotte, e quindi possono comportare il rischio di toxoplasmosi. Non sono mancati poi gli auguri dolcissimi della Novello al suo papà, nonché nonno bis, Pier Luigi Novello. “Buon compleanno al mio papà”, ha scritto, aggiungendo un palloncino rosso, in una foto in cui padre e figlia sorridono insieme.

La piccola Gabriella è nata sabato all’ospedale di Urbino alle 10. La coppia, ovviamente al settimo cielo, ne ha dato notizia sui social, come era avvenuto per la primogenita Giulietta. Con la “G” come Graziano, papà di Valentino. Postata una foto della coppia raggiante, con la neonata in braccio a Francesca Sofia, sempre splendida, anche appena partorito. Nel post la scritta: "Benvenuta piccola Gabriella, il nostro cuore esplode di amore". E sotto una pioggia di complimenti e auguri dai tantissimi fan e amici della coppia. Da Jovanotti a Cesare Cremonini.

L’annuncio è stato dato dai genitori bis con il sottofondo della canzone di Vasco Rossi “Gabri": un modo per condividere con tutti la gioia di mamma e papà. “Benvenuta piccola Gabriella, il nostro cuore esplode di amore”. Grande festa in casa Rossi-Novello. “Benvenuta amore, la tua cuginetta non vede l’ora di conoscerti!”, ha scritto subito Marta Vincenzi, moglie del fratellino di Valentino Rossi, Luca Marini riferendosi alla figlia Angelina Luce.

Un’altra femminuccia dopo Giulietta, nata nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2022. La piccola in questi mesi è stata sempre vicino alla mamma, accarezzandole il pancione per sentire la sorellina. La mamma vip ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi fino a svelare del cesareo programmato. La piccola è nata alle 10 di sabato, dopo che la madre è stata ricoverata d'urgenza.