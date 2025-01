Valentino Rossi emozionato: “Il racing è vita”. E fa sognare con le foto dei suoi momenti più belli

Tavullia (Pesaro), 29 gennaio 2025 – Valentino Rossi torna in pista. Reduce dalla “100 km dei Campioni”, che si è disputata al ranch di Tavullia qualche settimana fa e diventato da poco papà della sua secondogenita, Gabriella, il Dottore è pronto per la nuova stagione 2025 sulle quattro ruote. E’ lui stesso a parlarne in un post carico di emozione pubblicato sui suoi canali social, dove per annunciare il weekend di gare che aprirà la nuova stagione sportiva del campione pesarese e che lo vedrà impegnato sulla pista di Mount Panorama in Australia, per la 12H di Bathurst, ripercorre anche i momenti più belli ed emozionanti vissuti in questi ultimi mesi. Immancabile la sua Francesca Sofia Novello, presente nelle foto con lui e nei commenti (“Amoreee!”)

Valentino Rossi, le foto più belle e significative per lui postate sul suo profilo Instagram

“Racing is life, the rest is just waiting, diceva suppergiù Steve McQueen – scrive Valentino Rossi -. Forse un po’ esagerato ma sicuramente d’effetto. Ecco questo è quello che è successo a me dall’ultima gara del 2024 a Jeddah fino a ieri. Eh sì, perché questo week end si comincia la stagione 2025 in Australia per la 12H di Bathurst sulla pazza pista di Mount Panorama”.

I giochi e i fumetti, gli amici di sempre (foto da Instagram)

E giù con una carrellata di foto che secondo il Dottore rappresentano le tappe più importanti di questi ultimi mesi ed i momenti più belli che ha condiviso con le persone a lui più care. Tra queste non poteva mancare la sua dolce metà, e mamma delle sue due figlie, che appare in una foto proprio in compagnia del Dottore, mentre brindano felici. Poi sempre la modella in una immagine scattata insieme alla piccola Gabriella appena nata (il 4 gennaio scorso). E non poteva mancare nemmeno Giulietta, la primogenita.

Valentino Rossi da piccolino (in spalla a papà Graziano) e a destra la primogenita Giulietta con l'amato cane (foto da Instagram)

Poi i piloti e amici della VR46 Academy ed altre immagini molto divertenti. Spicca inoltre una foto di Valentino da bambino, ritratto in una fotografia proprio mentre è sulle spalle di papà Graziano.

Valentino si prepara quindi così alla sua terza presenza alla 12H di Bathurst in Australia, che disputerà con la BMW del Team WRT e sarà “personalizzata” con l’immancabile numero 46 del Dottore.