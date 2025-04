Valentino Rossi, la famiglia alle Maldive: vacanza da sogno tra colazioni a bordo oceano, relax e coccole

Pesaro, 4 aprile 2025 – Le Maldive sembrano essere diventate una vera e propria seconda casa per Francesca Sofia Novello. Dopo il romantico viaggio simil luna di miele in versione family, trascorso lì nel 2023 con Valentino Rossi e la primogenita, la modella è tornata nel paradiso tropicale (video), questa volta accompagnata dalle sue due bambine, Giulietta e la neonata Gabriella, venuta al mondo lo scorso gennaio.

Vacanza al femminile nel paradiso tropicale

Una pausa tutta al femminile, tra relax, mare cristallino e momenti di coccole documentati nelle Instagram stories, dove l’influencer sta condividendo questi primi giorni di vacanza con scatti di colazioni a bordo oceano, giochi sulla sabbia e i primi look estivi della stagione.

“I look estivi con le cosciotte scoperte mi fanno perdere la testa” scrive Francesca Novello pubblicando una foto dell’outfit indossato dalla piccola Gabriella per l’occasione. Poco prima, sempre sui social, era apparso un video di Giulietta che gioca sulla spiaggia con alle spalle un tramonto sull’oceano.

Ricordi e prospettive future

E così i ricordi del viaggio del 2023 tornano alla mente, con l’acqua cristallina a fare da sfondo e i tre, innamoratissimi, in primo piano. Tra sessioni di snorkeling, tramonti mozzafiato e momenti di relax, la vacanza del 2023 aveva fatto sognare i fan dell’influencer e del Dottore, che speravano in una prova tecnica pre matrimonio. Ed effettivamente, sempre all’orizzonte, l’idea del matrimonio sembra esserci.

“Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio — ha dichiarato Valentino Rossi in una lunga intervista al Corriere della Sera —. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.

Viaggi e vita familiare

La famiglia Rossi viaggia spesso, tra le mete non c’è solo il mare: spesso, infatti, fanno tappa a Madonna di Campiglio per divertirsi in pista e passare del tempo con gli amici. La Novello spesso posta foto e video dei momenti più significativi e ogni post colleziona tanti like e commenti. E da quando è arrivata la piccola Gabriella, i momenti belli sono raddoppiati. Da influencer e modella a mamma: la Novello con le sue cucciole colleziona innumerevoli attimi di coccole quotidiane.