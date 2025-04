Valentino Rossi, la famiglia a Mirabilandia: grandi sorprese e tanto divertimento

Pesaro, 17 aprile 2025 - Dopo la vacanza da sogno alle Maldive e la tappa in Qatar per seguire papà Valentino Rossi, la famiglia del Dottore oggi ha fatto tappa a Mirabilandia proprio nel primo giorno di apertura della stagione 2025. Una giornata all'insegna del divertimento al parco dei divertimenti di Ravenna per Francesca Sofia Novello e la Giulietta. Entrambe compaiono sorridenti nelle foto postate dalla mamma sul profilo di Instagram.

Francesca Sofia Novello con Giulietta a Mirabilandia nel primo giorno di riapertura della stagione 2025 del parco dei divertimenti

"Vederti sorridere": questo il messaggio della modella, compagna del Dottore che accompagna le foto pubblicate sui social. Il riferimento è alla primogenita di casa Rossi che appare nelle foto divertita e incuriosita di fronte le attrazioni del parco: dalle mascotte giganti dei Paw Patrol ai balletti degli animatori nei momenti di intrattenimento. Una giornata gioiosa e ricca di grandi sorprese per la piccola Giulietta assieme alla mamma: nelle foto, infatti, non compare la piccola di casa, Gabriella.

La compagna di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello a Mirabilandia

La vacanza da sogno alle Maldive

Francesca Sofia Novello condivide spesso con i suoi follower i bei momenti condivisi con le figlie e Valentino Rossi. A inizio mese la famiglia era volata alle Maldive: le foto (guarda) tra paesaggi mozzafiato, tramonti incantevoli e colazioni a bordo piscina hanno fatto sognare il popolo del web. Senza considerare gli immancabili momenti fatti di coccole con le piccole di casa e i momenti di relax baciati dal sole tra un tuffo e l'altro nel mare cristallino.

La tappa con papà in Qatar

Subito dopo, Valentino Rossi con la compagna e le figlie ha fatto tappa in Qatar in occasione del MotoGp. Lì c'era anche il fratellino del Dottore, Luca Marini con la moglie Marta Vincenzi e la loro piccola Angelina Luce.

Marta Vincenzi con il marito Luca Marini; a destra, Francesca Sofia Novello con il compagno Valentino Rossi

Entrambe le mamme hanno condiviso diverse foto sui social con le loro piccole protagoniste al fianco dei loro papà occupati in Qatar con impegni di lavoro: Rossi come fondatore e volto del VR46 Racing Team, Marini come pilota ufficiale Honda.

I momenti di svago si sono alternati ai momenti in pista. Bellissime anche le foto delle coppie mano nella mano e con gli sguardi più innamorati che mai. La piccola Angelina Luce in alcuni scatti appare vicino al papà nel box con le cuffie per attutire il rombo dei motori. Dopo la sosta in Qatar il ritorno a casa nel Pesarese. E oggi nuova giornata indimenticabile per la piccola Giulietta.