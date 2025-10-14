Valentino Rossi, festa per i 32 anni della compagna Francesca Sofia Novello: look, foto e quella dedica commovente

Pesaro, 14 ottobre 2025 - Giornate piene di festa per Valentino Rossi: due compleanni speciali in due giorni consecutivi. Domenica 12 ottobre è stato il compleanno della nipotina Angelina Luce, figlia di Luca Marini e Marta Vincenzi. E Il 13 ottobre ha spento 32 candeline la sua amata compagna Francesca Sofia Novello. Proprio la modella e influencer ha condiviso su Instagram le immagini piene di emozioni passate con il suo compagno Valentino Rossi e le figlie Giulietta e Gabriella. Torte, candeline e fiori per mamma Francesca che in ogni foto brilla di felicità. Fino allo scatto davanti alla torta con il Dottore: lui in maglietta bianca con un sorriso smagliante, lei elegantissima in abito nero, corto aderente e scollato che davanti all'obiettivo regala un sorriso dolce mente si appoggia alla sua dolce metà. Ogni foto racconta un'emozione.

"Buon compleanno a me"

Nella carrellata di foto su Instagram, Francesca Sofia Novello ne ha pubblicata una dove sullo sfondo c'è lei da piccolina e c'è una dedica speciale. " 32 anni oggi - si legge - Per la vita che ho costruito, con fiducia e amore. per la mia famiglia, che è la mia casa. Per gli amici veri, quelli che ci sono sempre, per l'amore che mi scalda i giorni. Ogni passo mi ha portata qui.. in un posto che profuma di equilibrio, di affetto , di vita vera. Buon compleanno a me, che ho imparato a credere nei miei sogni e a non smettere mai di costruire. Con il cuore pieno e la gratitudine”.

Una valanga di auguri

Il post di Francesca Novello tra pensieri e foto , ha collezionato quasi 17mila "mi piace". tanti follower, ma anche tanti amici vip. Da Domizia Castagnini, moglie di Pecco Bagnaia, a Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi. E tanti follower. Immancabile, il suo grande amore Valentino Rossi.

